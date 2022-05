I messaggi chat di Zoom possono diffondere malware

Zoom ha appena corretto, attraverso apposita patch, una falla nel sistema di sicurezza nel suo software.

Questa vulnerabilità, considerata di gravità superiore alla media, potrebbe consentire con relativa facilità di sfruttare i messaggi della chat del programma per infettare ignare vittime con malware. Il bug, identificato con il codice CVE-2022-22787, risulta pericoloso tanto per i sistemi Windows, quanto per macOS, Linux nonché le versioni Android e iOS di Zoom.

La falla, individuata dal cacciatore di Bug Ivan Fratric, è stata individuata lo scorso mese di febbraio. Così come affermato, tramite un bollettino sulla sicurezza, gli sviluppatori di Zoom consigliano di aggiornare il prima possibile l’app per evitare ogni tipo di problema in tal senso.

In casi come questo, la prevenzione risulta l’arma più efficace per gli utenti. Dunque, un antivirus adeguato è essenziale per evitare qualsivoglia contatto con hacker e altri tipi di malintenzionati.

Messaggi chat di Zoom pericolosi? Prudenza e un ottimo antivirus per la prevenzione

Eventuali falle come quella legata alla messaggi chat di Zoom sono ormai all’ordine del giorno. La maggior parte di software in commercio infatti, va incontro a bug che possono risultare disastrose per gli utenti. Gli aggiornamenti frequenti sono più che consigliati, ma un antivirus resta comunque un modo per dormire sonni tranquilli.

