Messaggi di Google permetterà di cancellare i messaggi per tutti

L’applicazione Messaggi di Google ha fatto molta strada. Agli inizi, molti preferivano WhatsApp o un servizio di messaggistica simile che offriva molte più opzioni. Ma a poco a poco, Messaggi ha recuperato terreno aggiungendo le funzioni che gli mancavano. Dai filtri fotografici all’integrazione dell’intelligenza artificiale Gemini. Per non parlare delle regolari revisioni grafiche per modernizzare il suo design.

Messaggi di Google riceverà presto l’opzione “cancella per tutti”

Per quanto riguarda le novità che l’azienda di Mountain View sta preparando per un futuro aggiornamento, diciamo solo che c’è da aspettare. Sicuramente sarà capitato a tutti almeno una volta: in un impeto di rabbia, di scrivere qualcosa di cui poi ci si pente. Oppure di inviare un messaggio nella conversazione sbagliata. Al momento, l’unica soluzione è modificare il messaggio, il che non è l’ideale. Presto si potrà fare molto meglio.

AssembleDebug ha scoperto alcune righe di codice che fanno riferimento a un’opzione in arrivo: la possibilità di eliminare un messaggio per tutti. Dovrebbe funzionare come su WhatsApp, cioè lasciando un riquadro che indica che il messaggio è stato cancellato dal suo autore. Si legge che “I messaggi possono ancora essere visti da chi ha una versione precedente dell’app”.

In altre parole, se la persona con cui si sta parlando non aggiorna Messaggi da un po’, è possibile che l’eliminazione non funzioni. Google non menziona un limite di tempo per cancellare il messaggio, ma immaginiamo che ci sarà. Su WhatsApp, si hanno 2 giorni di tempo dal momento in cui si invia un messaggio per eliminarlo. Infine, si noti che questo funziona solo nelle conversazioni che utilizzano il protocollo RCS.