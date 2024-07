Messaggi di Google: foto in alta qualità tramite RCS

I servizi di messaggistica sono in costante evoluzione per offrire una comunicazione sempre al top, è il protocollo RCS (Rich Communication Services) è al centro di questa rivoluzione. Lo standard RCS, infatti, offre funzionalità avanzate come la conferma di ricezione, gli indicatori di input e la possibilità di inviare file di grandi dimensioni.

Questo protocollo, adottato da molti dispositivi Android, è ora in arrivo anche su iPhone con iOS 18. Tuttavia, nonostante i suoi numerosi vantaggi, l’applicazione Messaggi di Google presenta un problema importante: l’eccessiva compressione delle immagini inviate tramite RCS.

Compressione eccessiva delle immagini con Messaggi di Google

Alcuni blogger hanno studiato i recenti aggiornamenti di Messaggi di Google e hanno scoperto i prossimi miglioramenti nella gestione della compressione delle immagini. Attualmente, gli utenti Android che inviano foto tramite questo servizio di messaggistica di Google spesso vedono le loro foto drasticamente ridotte in qualità. Ad esempio, un’immagine di 50 MP e 6 MB può essere compressa fino a soli 1,9 MP e 147 kB. Si tratta di una perdita di dettagli notevole.

Presto sarà possibile inviare immagini di altra qualità tramite Messaggi di Google

Queste nuove funzionalità in fase di sviluppo, individuate nella versione messages.android_20240715_00_RC00.phone_samsung_openbeta_dynamic di Messaggi di Google, consentiranno agli utenti di inviare foto di alta qualità senza una compressione eccessiva. I miglioramenti mirano a fornire un’esperienza di messaggistica più fluida e visivamente piacevole che consenta agli utenti di condividere immagini nitide e dettagliate con i propri contatti, anche tramite RCS.

Questo aggiornamento porterà Messaggi di Google in linea con gli standard di qualità offerti da altre applicazioni. Ad esempio, Messaggi Samsung consente già di inviare le foto nella loro dimensione originale e Apple, pur comprimendo le immagini, ne mantiene intatta la risoluzione e la qualità. Inoltre, WhatsApp offre ora la possibilità di inviare foto e video in alta definizione per impostazione predefinita.

Con queste nuove impostazioni, anche Messaggi Google offrirà una messaggistica migliorata che consentirà agli utenti Android di condividere foto di alta qualità con i propri contatti, compresi quelli che utilizzano iPhone.