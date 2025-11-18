Messaggi di Google risolve il bug della galleria che spariva

Un tocco sullo schermo per inviare una foto e all’improvviso la galleria sparisce, sostituita da un messaggio che ordina di “rimettere il telefono in verticale“. Il problema non dipendeva dai singoli dispositivi, ma dall’app stessa, che negli ultimi mesi ha trasformato l’invio di un’immagine in un percorso a ostacoli, dove ogni rotazione accidentale significava dover ricominciare tutto da capo.

Messaggi di Google: finalmente risolto il bug che bloccava la galleria delle foto

La beta v20251114 sembra aver finalmente sistemato questo comportamento bizzarro. Quando la rotazione dello schermo è disabilitata, la galleria non sparisce più se si inclina leggermente il telefono. Un miracolo? No, semplicemente Google che si è finalmente decisa a mettere una toppa a uno dei bug più irritanti dell’anno.

Aprire la galleria su Messaggi era diventato un incubo. Un movimento minimo della mano, un’oscillazione appena percettibile del polso, e la galleria scompariva sostituita da un messaggio che diceva di raddrizzare il telefono. Il problema persisteva indipendentemente dalle impostazioni del dispositivo. Anche con la rotazione automatica dello schermo disattivata, l’app interpretava qualsiasi movimento come un tentativo di rotazione, reagendo in modo sproporzionato a gesti impercettibili.

Il problema colpiva chiunque provasse ad accedere alla galleria integrata nell’app, quello spazio pensato per inviare foto, video o scattarne di nuove direttamente dalla chat. La galleria di Messaggi di Google è uno degli strumenti più utilizzati dell’app.

Dopo mesi di lamentele Google sistema il bug

Per mesi gli utenti hanno sopportato questo comportamento strampalato. Forum pieni zeppi di lamentele, commenti al vetriolo su Reddit. Poi è arrivata la beta che ha sistemato tutto. Il bug è stato schiacciato come un insetto fastidioso che finalmente decide di posarsi nel punto sbagliato.

Resta solo da aspettare che l’aggiornamento venga distribuito a tutti gli utenti. Nel frattempo, chi usa la versione stabile di Messaggi dovrà ancora fare attenzione a come tiene in mano il telefono quando apre la galleria…