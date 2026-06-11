Messaggi su YouTube, il rollout prosegue: coinvolti più utenti

Non si tratta a dire il vero di una novità assoluta: qualcuno ricorderà i messaggi su YouTube già in passato, fino a quando i vertici hanno deciso di rimuovere la funzionalità nell’ormai lontano 2019. Ora stanno tornando, come visto in anteprima lo scorso anno durante la prima fase di sperimentazione e più di recente con il lancio in Italia. Il team al lavoro sulla piattaforma annuncia ora un’ulteriore estensione del rollout.

I messaggi stanno arrivando (tornando) su YouTube

A partire da questi giorni, gli utenti maggiorenni che si trovano negli Stati Uniti e in altri Paesi (compreso il nostro) possono chattare direttamente nell’applicazione, partendo da un contenuto. Per farlo è sufficiente dare il via allo scambio premendo l’icona a forma di messaggio visualizzata nell’app. Se non compare, significa che non si è ancora stati raggiunti.

Questo aggiornamento si basa sul riscontro positivo che abbiamo ottenuto dagli utenti nei paesi in cui è già attivo. Come per tutte le funzionalità di YouTube, le nostre linee guida della community si applicano a tutti i contenuti e i messaggi condivisi.

YouTube non ha alcuna intenzione di diventare un’alternativa a WhatsApp, Signal o Telegram. L’obiettivo è diverso: aumentare le interazioni tra gli utenti e tenerli incollati alla piattaforma. Oggi, la norma per condividere un video in streaming è infatti quella che passa dall’invio del link attraverso una piattaforma di terze parti, dove poi continuerò la discussione.

Come funziona nell’applicazione?

Di fatto, l’app si arricchisce di una sorta di inbox in cui sono elencati i messaggi in arrivo. Nell’esempio qui sotto c’è un video condiviso, accompagnato da un campo di testo con cui dare il via alla conversazione.

Si tratta ancora di una funzionalità sperimentale, su cui potranno essere apportate modifiche prima della distribuzione definitiva a tutti. Tempistiche e modalità di rollout su larga scala sono ancora da definire.