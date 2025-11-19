Torna la chat su YouTube pe condividere video e messaggi diretti

Quando si vuole condividere un video di YouTube, bisogna copiare il link e incollarlo su WhatsApp, Telegram, o qualsiasi altra app di messaggistica si usi. Google lo sa e non gli va giù… Per questo ha deciso di provare ancora una volta a tenerci all’interno del suo ecosistema con una funzione di messaggistica integrata. Sì, perché non è la prima volta che fa questo tentativo.

YouTube riprova con la messaggistica per condividere video senza uscire dall’app

Il gigante dello streaming video sta testando una nuova funzione che permette di condividere video (lunghi, Short e live streaming) e discuterne direttamente nell’app mobile di YouTube. Non è un caso se sembra un déjà vu. YouTube aveva già lanciato una chat nel 2017, per poi farla sparire silenziosamente. Ma a quanto pare, l’insuccesso non ha scoraggiato i suoi piani.

Tutto fa pensare che Google si sia ispirata a Spotify, che di recente ha aggiunto la messaggistica diretta alla sua app. E YouTube, che vede miliardi di link condivisi ogni giorno su piattaforme di terze parti, vuole la sua fetta di torta.

Stiamo sperimentando una nuova funzione che consente di condividere facilmente i video che ami e di discuterne direttamente sull’app mobile di YouTube , ha dichiarato YouTube

Test limitato

Per ora, questa funzione è disponibile solo in Irlanda e Polonia, e solo per utenti maggiorenni. Perché questi due paesi? È un mistero. Forse YouTube voleva testare l’esperimento in mercati abbastanza diversi da avere feedback variegati senza rischiare un lancio globale disastroso. Gli utenti in questi paesi possono comunque continuare a condividere video attraverso le app che già usano, quindi non è che YouTube stia cercando di imporre la sua chat a forza.

Per partecipare all’esperimento, bisogna essere iscritti a un canale YouTube. Poi si tocca sull’icona della campana di notifica nell’app, si seleziona l’opzione per invitare altri utenti, e si condivide il link di invito con chi si vuole. L’altra persona può accettare o rifiutare.

Una volta che qualcuno accetta l’invito, si può iniziare a condividere video direttamente dall’app YouTube. Basta usare il pulsante di condivisione esistente mentre si guarda un contenuto, e il video finisce nella conversazione. Le chat si trovano nella sezione Messaggi accessibile dall’icona della campana di notifica. È possibile anche eliminare le conversazioni tenendo premuto su di esse o bloccare gli utenti particolarmente fastidiosi.

Questa volta sarà diverso? YouTube non ha fornito una tempistica su quando (o se) questa funzione sarà testata in altri paesi o lanciata a livello globale. Potrebbe essere un esperimento destinato a finire come il suo predecessore, oppure potrebbe effettivamente prendere piede se YouTube riuscisse a convincere la gente a usarla.