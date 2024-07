Meta lancia 3D Gen, l'AI per creare modelli 3D in meno di 1 minuto

La creazione di contenuti 3D è un processo complesso e dispendioso in termini di tempo. L’arrivo di assistenti AI in grado di generare modelli 3D partendo da semplici descrizioni testuali potrebbe rivoluzionare questo settore. Democratizzerebbe, infatti, la produzione di contenuti 3D e potrebbe essere estremamente utile per l’industria dei videogiochi, del cinema, e della realtà aumentata e virtuale.

Recentemente, il team di ricerca sull’intelligenza artificiale di Meta ha presentato Meta 3D Gen, un sistema AI generazione di modelli 3D da testo. Stando a Meta, questa nuova tecnologia permette di creare oggetti 3D di alta qualità in meno di un minuto. I modelli prodotti presentano texture e mappe ad alta risoluzione. Inoltre, 3D Gen supporta il rendering fisico ((PBR) e il retexturing di asset generati in precedenza.

📣 New research from GenAI at Meta, introducing Meta 3D Gen: A new system for end-to-end generation of 3D assets from text in <1min.

Meta 3D Gen is a new combined AI system that can generate high-quality 3D assets, with both high-resolution textures and material maps end-to-end,… pic.twitter.com/rDD5GzNinY

— AI at Meta (@AIatMeta) July 2, 2024