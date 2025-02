Meta AI arriva anche in Medio Oriente e Nord Africa

L’azienda di Menlo Park ha annunciato la disponibilità di Meta AI in Medio Oriente e Nord Africa. È stato quindi aggiunto il supporto per l’arabo. Gli utenti di 10 paesi possono interagire con l’assistente AI, sfruttando il modello multimodale Llama 3.2.

Oltre 700 milioni di utenti

All’inizio di ottobre 2024, Meta aveva annunciato l’arrivo del servizio in sei paesi (Brasile, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Filippine e Regno Unito). In quell’occasione aveva elencato i futuri mercati. Meta AI è ora disponibile in Algeria, Egitto, Iraq, Giordania, Libia, Marocco, Arabia Saudita, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Yemen.

Gli utenti che si trovano in questi dieci paesi possono usare l’arabo per interagire con l’assistente tramite WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger. È sufficiente avviare una conversazione digitando @meta nella chat. Al momento è possibile sfruttare solo le capacità testuali del modello. In futuro verrà aggiunto il supporto per la generazione delle immagini (anche sfruttando le foto degli utenti) e il doppiaggio automatico dei Reel di Instagram.

Meta sottolinea che l’uso dell’assistente AI è gratuito e non richiede specifici dispositivi o abbonamenti. È solo necessario installare le ultime versioni delle app. Meta AI è ora accessibile in 42 paesi e 13 lingue. Viene usato ogni mese da quasi 700 milioni di utenti.

Come è noto, l’assistente AI non è ancora disponibile in Europa perché il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) impedisce l’uso dei dati personali senza consenso esplicito. È tuttavia accessibile (solo funzionalità base) sugli occhiali smart Ray-Ban.