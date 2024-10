Meta AI: oltre 500 milioni di utenti attivi mensili

Meta ha pubblicato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre 2024. Durante la tradizionale chiamata sugli utili con gli investitori, il CEO Mark Zuckerberg ha comunicato che Meta AI ha oltre 500 milioni di utenti attivi mensili (MAU), mentre quelli di Threads sono oltre 275 milioni.

Ottimi risultati per AI, male Reality Labs

Durante la conferenza Connect, Zuckerberg aveva dichiarato che Meta AI diventerà l’assistente di intelligenza artificiale generativa più usato al mondo entro fine 2024. Il CEO ha annunciato ieri sera che viene utilizzato da oltre 500 milioni di utenti attivi al mese. Questo obiettivo verrà sicuramente raggiunto dato che il chatbot è integrato in Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. Le app hanno complessivamente quasi 3,3 miliardi di utenti giornalieri.

Il dato è sicuramente notevole, considerando che Meta AI non è ancora disponibile in Europa a causa del mancato rispetto del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Il lancio è stato sospeso perché non viene chiesto il consenso esplicito per l’uso dei dati degli utenti. Al momento è accessibile in 43 paesi.

A fine settembre sono state annunciate nuove funzionalità che sfruttano il recente modello Llama 3.2. Meta ha sottoscritto un accordo con Reuters per citare i suoi articoli nelle risposte. L’intelligenza artificiale ha permesso anche di migliorare i suggerimenti dei contenuti e quindi di incrementare il tempo speso su Facebook (+8%) e Instagram (+5%).

Zuckerberg ha inoltre comunicato che su Threads ci sono oltre 275 milioni di utenti attivi al mese e oltre un milione di nuovi iscritti al giorno. Continua invece a sprofondare la divisione Reality Labs. Nel terzo trimestre 2024 ha perso altri 4,4 miliardi di dollari. Le perdite tra quarto trimestre 2020 e terzo trimestre 2024 hanno superato i 58 miliardi di dollari.

Meta spera di incrementare le entrate con gli occhiali smart Ray-Ban, il visore Quest 3S e i futuri occhiali per la realtà aumentata (Orion).