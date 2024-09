Occhiali smart Ray-Ban Meta: le nuove funzioni AI

Durante l’evento Meta Connect 2024, l’azienda ha colto l’occasione per svelare alcune interessanti novità riguardanti gli occhiali smart Ray-Ban Meta. Questi aggiornamenti si concentrano principalmente su funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rendere l’esperienza d’uso ancora più comoda e interattiva.

Meta presenta nuove funzionalità basate sull’AI per gli occhiali smart Ray-Ban

Meta AI, il sistema di intelligenza artificiale integrato negli occhiali, sarà in grado di fornire promemoria utili per le attività quotidiane, come ricordare il posto auto al parcheggio dell’aeroporto o impostare un messaggio da inviare a un familiare dopo l’atterraggio.

Interazioni vocali semplificate e messaggistica istantanea

Gli occhiali Ray-Ban Meta permetteranno agli utenti di interagire in modo più naturale con Meta AI, grazie alla possibilità di porre domande di follow-up senza dover ripetere il comando di attivazione “Hey Meta“. Questa funzione renderà le conversazioni con l’assistente vocale più fluide e intuitive. Inoltre, gli utenti potranno sfruttare gli occhiali per registrare e inviare messaggi vocali ai propri contatti su WhatsApp e Messenger, semplificando la comunicazione senza dover estrarre il telefono dalla tasca.

Anche la videocamera integrata negli occhiali Ray-Ban Meta si arricchirà di funzionalità AI. Durante una passeggiata, gli utenti potranno chiedere a Meta AI informazioni su edifici o punti di riferimento inquadrati dalla videocamera, ricevendo dettagli e curiosità in tempo reale. L’assistente virtuale sarà anche in grado di suggerire luoghi interessanti da visitare nelle vicinanze, trasformando gli occhiali in una guida turistica personale sempre a portata di mano.

Traduzione vocale in tempo reale come in Star Trek

In un prossimo aggiornamento, gli occhiali smart Ray-Ban Meta si doteranno di una funzione di traduzione vocale che ricorda le tecnologie futuristiche viste in serie come Star Trek. Grazie a questa innovazione, gli utenti potranno ascoltare una conversazione in spagnolo, francese o italiano e sentirla tradotta istantaneamente in inglese.

Meta ha in programma di ampliare il supporto ad altre lingue in futuro, rendendo gli occhiali uno strumento indispensabile per abbattere le barriere linguistiche durante i viaggi o le interazioni internazionali.