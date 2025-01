Meta AI usa i dati di Facebook per le risposte

L’azienda di Menlo Park ha annunciato due novità per il suo chatbot cross-platform. L’obiettivo è rendere Meta AI più intelligente e personalizzato. Potrà quindi ricordare le precedenti conversazioni e fornire suggerimenti sulla base delle attività dell’utente su Facebook, Instagram e Messenger.

Solo in Canada e Stati Uniti

Meta AI è disponibile in molti paesi, ma non ancora in Europa perché non rispetta il GDPR (secondo Mark Zuckerberg, le leggi europee ostacolano l’innovazione). Le funzionalità base dell’assistente sono però accessibili con gli occhiali smart Ray-Ban. Gli utenti mensili che usano Meta AI in Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger sono oltre 500 milioni.

Verso la fine dell’anno scorso, l’azienda di Menlo Park ha iniziato il rollout graduale di una nuova funzionalità che consente a Meta AI di ricordare il contenuto delle conversazioni su WhatsApp e Messenger. Grazie alla “memoria”, il chatbot può fornire risposte più complete considerando le precedenti informazioni. La novità è disponibile solo nelle chat 1:1 (non in quelle di gruppo) di Facebook, Messenger e WhatsApp per Android e iOS (solo in Canada e Stati Uniti). La memoria può essere cancellata in qualsiasi momento.

Meta sfrutta l’intelligenza artificiale per i suggerimenti su Facebook e Instagram. Ora la funzionalità è stata estesa a Meta AI. L’assistente fornirà risposte personalizzate utilizzando le informazioni presenti nel profilo e le attività su Facebook, Instagram e Messenger (solo in Canada e Stati Uniti).

Se ad esempio l’utente chiede suggerimenti per un weekend con la famiglia, Meta AI risponderà tenendo conto del luogo di residenza e dei Reel visualizzati per consigliare l’acquisto dei biglietti per un concerto nelle vicinanze. Meta AI utilizzerà altre informazioni, come età e sesso. Un portavoce dell’azienda ha comunicato che non c’è l’opzione per impedire l’accesso ai dati.