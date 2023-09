Meta collabora con LG per il Quest Pro del 2025?

In base alle indiscrezioni che arrivano dalla Corea del Sud, Meta avrebbe avviato una collaborazione con LG per realizzare il successore dell’attuale Quest Pro. L’ipotetico Quest Pro 2 (nome non confermato) arriverebbe sul mercato nel 2025 per sfidare il Vision Pro di Apple. L’anno prossimo dovrebbe essere annunciato un visore per la realtà virtuale più economico.

Meta Quest Pro 2 con hardware LG?

Il Quest Pro è stato annunciato durante l’evento Connect 2022. Al lancio il prezzo era 1.799,99 euro. All’inizio di marzo è stato ridotto a 1.199,99 euro. Il visore non ha ottenuto però il successo sperato. Secondo The Information, Meta avrebbe deciso di interrompere la produzione, ma il CTO Andrew Bosworth ha negato le indiscrezioni, affermando che potrebbe esserci un Quest Pro 2.

Secondo varie fonti coreane, Meta ha chiesto una fornitura di micro display OLED a LG Display, batterie a LG Energy e altri componenti a LG Innotek. La produzione del nuovo visore verrà gestita da LG Electronics. Il lancio è previsto nel corso del 2025 al prezzo di circa 2.000 dollari, quindi 500 dollari in più rispetto al prezzo iniziale del Quest Pro e il doppio del prezzo attuale. A titolo di confronto, il Vision Pro di Apple costa 3.499 dollari (sarà in vendita l’anno prossimo).

Le stesse fonti affermano che Meta annuncerà un visore più economico nel 2024 (nome in codice Ventura). Il prezzo dovrebbe essere inferiore a 200 dollari. Sembra però una cifra inverosimile, considerato che il Quest 2 costa 299,99 dollari, mentre il Quest 3 costa 499,99 dollari.