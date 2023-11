Meta e MediaTek vogliono sviluppare occhiali smart

In occasione del MediaTek Summit 2023 è stato fatto un importante annuncio: Vince Hu, il CEO di MediaTek, ha reso nota una partnership con Meta per la produzione di nuovi chip che consentiranno l’avanzamento tecnologico di prodotti per la realtà aumentata e mista come gli occhiali smart.

Meta: nuovi occhiali smart con l’aiuto di MediaTek

La nuova collaborazione appare come particolarmente rilevante, in quanto porterà le due compagnie alla creazione di qualcosa che fino a questo momento era ancora impossibile da mettere a punto.

Attualmente Meta produce gli occhiali smart in collaborazione con Ray-Ban, con il modello di seconda generazione dotato di un SoC Snapdragon AR1 Gen 1, ma grazie alla nuova partnership con MediaTek sarà finalmente in grado di realizzare l’hardware giusto per riuscire a sfruttare al meglio la realtà virtuale e mista, rendendo magari il prodotto finale anche più simile ai classici occhiali, riducendone peso e spessore.

Gli occhiali smart di nuova generazione dovranno venire sviluppati con l’idea di essere fruibili tutti i giorni e tutto il giorno, al pari di altri dispositivi smart, come ad esempio gli smartwatch. Per fare in modo che ciò possa accadere, c’è bisogno di nuovi chip in grado di gestire la realtà mista e assicurare un’esperienza d’uso godibile in ogni frangente, cosa a cui punta l’accordo tra i due gruppi.

Allo stato attuale delle cose, non sono stati ancora svelati dettagli su progetti delle due compagnie, ma stando a quanto emerso sino ad ora il primo prodotto potrebbe arrivare soltanto nel 2025, seguito da un top di gamma nel 2027.