Meta, niente conferenza F8: all in sul metaverso

Con la scelta di un nuovo nome per il proprio impero, Mark Zuckerberg ha messo nero su bianco le proprie intenzioni: il focus di Meta (ex gruppo Facebook) è concentrato sul metaverso. Un’ennesima conferma arriva oggi con il post sul blog ufficiale firmato da Diego Duarte Moreira, Director Developer & Startups Programs. La conferenza F8, solitamente dedicata agli sviluppatori, non si terrà nemmeno nel 2022. E non per ragioni legate alla pandemia.

Come avvenuto negli anni scorsi, ci prendiamo una breve pausa nella programmazione e non organizzeremo l’evento F8 nel 2022. Nel frattempo, ci prepariamo a nuove iniziative su misura per la prossima evoluzione di Internet e della nostra società: costruendo il metaverso.

Cancellata la conferenza F8 di Meta

La società non ha comunque intenzione di trascurare la community di sviluppatori, senza la quale non potrebbe dar vita alla propria visione. Sarà coinvolta in altri appuntamenti, a partire da quello battezzato Conversations in programma per il 19 maggio e dedicato alla messaggistica. Toccherà poi a Connect per le novità riguardanti realtà virtuale, realtà aumentata e ovviamente metaverso.

Che l’intenzione del gruppo sia quella di costruire il proprio futuro ben oltre i confini dei social network è cosa nota. Continuerà a investire su Facebook e Instagram, ma il fisiologico rallentamento della crescita registrata in passato dalle due piattaforme ha portato a cercare nuove strade da percorrere. Alcune di queste conducono al territorio Fintech, dove, anche sulla base dell’esperienza fallimentare maturata con il progetto Libra/Diem, si punta ora nella direzione di valute e servizi.

Tornando all’evento in questione, F8, l’edizione 2020 è stata cancellata a causa del coronavirus. Lo stesso è accaduto con quella 2021, sostituita dall’alternativa Refresh trasmessa in streaming.