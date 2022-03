Meta deposita marchio per token crittografici e scambi virtuali

Continua la lunga strada di Meta Platforms, ex Gruppo Facebook, verso il Metaverso. Diciamo che il suo debutto nel mondo crittografico non è stato dei migliori, tuttavia la cosa importante è che non ha rinunciato perdendo di vista l’obiettivo. Al contrario, la società guidata dal giovane intraprendente Mark Zuckerberg si sta ancora muovendo per conquistare una fetta di questo settore in costante crescita.

Infatti, notizia recente rivelata dal procuratore commerciale di Metaverse e NFT Michael Kondoudis, Meta Platforms avrebbe fatto richiesta di marchio. Questo le consentirebbe di utilizzare il suo logo per token crittografici e scambi virtuali. L’idea di questo colosso dei social network e delle app di messaggistica istantanea è quella di creare un vero e proprio ecosistema all’interno del Metaverso.

Meta inizia la sua avventura nel Metaverso

In pratica, facendo domanda di marchio, Meta sta iniziando in concreto la sua avventura che la porterà nel Metaverso. Non solo questa gli permetterà di utilizzare il suo logo per token crittografici e scambi virtuali, ma ci sarebbero altre opzioni che la società sarebbe così in grado di percorrere. Eccole qui sotto elencate dalle 8 domande di marchio per il suo logo rivelate in un tweet da Kondoudis:

Crypto Tokens

Software blockchain

Cambi di valuta virtuale

Financial + Currency trading

Valute digitali, crittografiche e virtuali

Oltre la rivelazione pubblicata su Twitter da Kondoudis, al momento fra le mani non abbiamo altro. In altre parole, Meta Platforms non ha ancora annunciato ufficialmente la notizia anche se la domanda è stata presentata all’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti già dal 18 marzo 2022. Ecco cosa ha affermato in merito Kondoudis, che rappresenta la società:

Questi documenti riflettono la strategia dell’azienda per spostarsi nel metaverso. Meta ha chiaramente piani significativi per l’economia virtuale che la guiderà.

Gli ultimi depositi di marchi di Meta saranno sicuramente di interesse per i partecipanti al settore finanziario e oltre.

