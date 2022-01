eToro presenta Metaverselife: come funziona

eToro è sempre stato un broker attento alle nuove tendenze del mercato. Proprio per offrire ai trader che decidono di usare i suoi servizi, di poter beneficiare di tutte le opportunità presenti.

Infatti, basti solo dire che è stato il primo broker a credere nel Bitcon, aggiungendolo al proprio elenco di asset in tempi non sospetti: il 2013. E non può certo lasciarsi sfuggire le nuove opportunità che arrivano dal Metaverse, la nuova realtà virtuale destinata a scombussolare le nostre vite.

Infatti, oltre ad introdurre criptovalute strettamente collegate al Metaverse, da martedì 11 gennaio ha aggiunto MetaverseLife. Un nuovo portafoglio intelligente che copre azioni e criptovalute all'interno del crescente settore del metaverso.

Vediamo come funziona MetaverLife di eToro

La società ha dichiarato che il suo obiettivo è offrire una gamma diversificata di investimenti realizzati per un'esposizione a lungo termine.

Attualmente sono incluse nel portafoglio Meta Platforms, la nuova società madre dietro Facebook, Roblox e altri sviluppi metaverse basati su blockchain come Decentraland, The Sandbox ed Enjin.

Ci sono anche alcune società elencate in questo portafoglio che non sono esclusivamente basate su blockchain ma hanno comunque contribuito all'adozione e allo sviluppo del metaverso. Questi includono aziende tecnologiche come Microsoft, Amazon e Nvidia.

Dani Brinker, responsabile dei portafogli di investimento di eToro, ha affermato che

quando si valuta l'opportunità di investimento dei settori emergenti, la diversificazione è fondamentale in quanto non tutte le persone coinvolte saranno vincenti

Poiché l'industria del metaverso continua a crescere, ha suggerito che c'era valore nella creazione di un portafoglio centrale per abbassare la barriera all'ingresso per gli investitori. Brinker ha spiegato:

Realizzando una selezione di asset in un portafoglio, stiamo facendo il lavoro pesante e consentendo ai nostri clienti di acquisire esposizione al metaverso e distribuire il rischio su una varietà di asset

Le potenzialità del Metaverse

Secondo l'analisi di Bloomberg, il metaverso potrebbe diventare un mercato da 800 miliardi di dollari entro il 2024.

eToro lo sa bene e non a caso ha affermato che sta investendo la maggior parte delle sue risorse nello sviluppo di asset che verranno utilizzati per supportare gli interessi degli investitori in questi progetti. Finora, queste risorse sono andate verso l'elenco di The Sandbox (SAND) come risorsa sulla piattaforma, nonché piani per futuri acquisti di terreni.

Tomer Niv, direttore di Global Crypto Solutions di eToro, ha dichiarato:

eToro è un pioniere delle criptovalute con una consolidata esperienza nell'adozione di nuove tecnologie a vantaggio degli investitori al dettaglio. Siamo entusiasti delle opportunità offerte dal metaverso

Scopri di più sul mondo eToro!