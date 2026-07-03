Meta lancia Pocket, un social di giochi interattivi creati dall'AI

Mozilla ha chiuso Pocket, l’app per salvare gli articoli e leggerli dopo, l’anno scorso. Meta ha preso il nome e ci ha fatto tutt’altro: una nuova app di feed social dove gli utenti creano e condividono piccoli giochi interattivi chiamati “gizmo,” generati da un prompt AI.

Pocket di Meta per creare mini-giochi con l’AI

I gizmo rispondono al vostro tocco e all’inclinazione del telefono. Riproducono effetti sonori e le vostre canzoni preferite. Possono usare la fotocamera o attingere alle foto dalla galleria. Alcuni possono perfino ragionare sul mondo intorno a voi , dice Meta nella descrizione su Google Play.

Un gizmo, quindi, è un’esperienza di gioco generata dall’AI. Si crea con un prompt, si pubblica nel feed, e gli altri possono remixarlo.

Meta ha assunto gli ingegneri da Atma Sciences Inc., l’azienda che aveva creato un’app chiamata, indovina, indovinello, Gizmo. Meta ha ottenuto una licenza non esclusiva sulla tecnologia. Dagli screenshot su Google Play, Pocket sembra molto simile all’app Gizmo originale.

Mark Zuckerberg ha descritto più volte la visione di un social media dove gli utenti usano l’AI per creare esperienze interattive e condividerle. Pocket è una delle manifestazioni di quella visione, insieme a Forum (il clone Reddit), Instants (foto che scompaiono), Arena (previsioni stile Polymarket), e l’app TV di Instagram.

Disponibilità

Per ora, Pocket non sembra disponibile negli USA. Non è presente nemmeno sull’App Store americano. Stranamente in Italia, sì. Si può scaricare da Google Play. Meta dice che l’app non è ancora disponibile ovunque.

Pocket è l’ennesima app lanciata da Meta. Quante di queste app sopravviveranno tra un anno è tutto da vedere. Meta ha una lunga storia di app lanciate e abbandonate, Threads è l’eccezione, non la regola. Ma con l’AI che riduce il costo di sviluppo, lanciare dieci app e vedere quali funzionano costa meno di una volta.