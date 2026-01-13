Meta licenzia oltre 1.000 dipendenti di Reality Labs

Dopo aver sperperato miliardi di dollari nel “metaverso”, Meta ha deciso di puntare principalmente sull’intelligenza artificiale. Come anticipato all’inizio di dicembre 2025, l’azienda di Menlo Park ha iniziato a tagliare i posti di lavoro nella divisione Reality Labs. Secondo Bloomberg verranno licenziati oltre 1.000 dipendenti.

Meta vuole smart glass AI per tutti

La divisione Reality Labs ha circa 15.000 dipendenti. È nata quando Mark Zuckerberg ha deciso di puntare sulla realtà virtuale. Dal 2021 ad oggi ha “bruciato” oltre 70 miliardi di dollari, senza ottenere risultati soddisfacenti con la vendita dei visori Quest.

In base alle indiscrezioni di un mese fa, i dirigenti di Meta avevano pianificato un taglio del 30%. La percentuale è invece scesa al 10% (per adesso). Verranno quindi licenziati oltre 1.000 dipendenti. Il Chief Technology Officer Andrew Bosworth comunicherà la cattiva notizia agli interessati a partire da oggi.

La divisione Reality Labs continuerà a sviluppare gli smart glass Ray-Ban, in particolare i nuovi modelli con display. Visto il successo ottenuto dagli occhiali (la distribuzione internazionale è stata posticipata a causa del numero elevato di richieste negli Stati Uniti), Meta e EssilorLuxottica avrebbero pianificato di raddoppiare la produzione fino a 20 milioni di unità entro il 2026.

Nel 2027 dovrebbe essere annunciata la versione con due display prima degli occhiali AR. Gli smart glass sono il prodotto hardware sfruttato per la diffusione di Meta AI. Gli investimenti nelle tecnologie di intelligenza artificiale sono il motivo principale dei licenziamenti.

Mark Zuckerberg ha comunicato ieri i nomi dei dirigenti che si occuperanno di Meta Compute, la nuova iniziativa che prevede la progettazione e costruzione dell’infrastruttura AI da centinaia di GW nei prossimi anni.