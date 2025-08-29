Meta annuncerà il modello Llama 4.5 entro fine anno?

Dopo la “figuraccia” fatta con i modelli Llama 4 (quello di maggiori dimensioni è stato rilasciato), Meta ha creato il Superintelligence Labs assumendo diversi esperti del settore. Secondo le fonti di Business Insider, entro fine anno dovrebbe essere annunciato Llama 4.5.

Primi frutti del nuovo team AI

La famiglia di modelli Llama 4 è stata annunciata all’inizio di aprile. I primi due (Maverick e Scout) sono stati rilasciati lo stesso giorno, mentre il terzo (Behemoth) doveva essere disponibile nelle settimane successive, ma il lancio non è mai avvenuto. La scoperta del “trucco” usato per superare i modelli AI concorrenti in termini di prestazioni ha portato la credibilità di Meta ai minimi storici.

Mark Zuckerberg ha quindi deciso di creare i Superintelligence Labs assumendo i migliori ricercatori sul mercato, molti dei quali “rubati” a OpenAI e Apple con offerte di stipendi a otto zeri. Circa dieci giorni fa è stata effettuata una riorganizzazione dei laboratori, formando quattro unità distinte. Quella che sviluppa i nuovi modelli AI (guidata dal Chief AI Officer Alexandr Wang) è TBD Lab.

Il relativo team è impegnato in due compiti principali. Il primo è migliorare gli attuali modelli Llama 4, eliminando i bug. Il secondo è sviluppare un nuovo modello. Come ha confermato Zuckerberg durante la call con gli investitori è previsto il lancio di Llama 4.1 e 4.2, insieme al nuovo modello che potrebbe essere Llama 4.5.

I Superintelligence Labs non hanno ancora raggiunto la “stabilità” in termini di personale. Dopo appena due mesi dalla creazione dei laboratori, tre ricercatori hanno rassegnato le dimissioni. Due di essi sono ritornati alla precedente azienda, ovvero OpenAI. Secondo il Financial Times, Shengjia Zhao (co-creatore di ChatGPT) ha minacciato di lasciare Meta e ritornare in OpenAI. A fine luglio è stato nominato Chief AI Scientist da Zuckerberg.