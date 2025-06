Meta lancia gli occhiali smart Prada, dopo Oakley e Ray-Ban?

Meta collabora con Prada per una nuova linea di occhiali smart. Il progetto è parallelo a quello con Oakley, che dovrebbe essere annunciato venerdì 20 giugno.

In arrivo gli occhiali smart di Meta e Prada

Finora Meta aveva lavorato solo con EssilorLuxottica (l’azienda di Ray-Ban, Oakley, ecc.). Prada tecnicamente non è del gruppo, ma i suoi occhiali li produce sempre EssilorLuxottica da anni. Inoltre, hanno rinnovato l’accordo per altri dieci anni, quindi Meta in pratica continua a lavorare con lo stesso produttore.

I Ray-Ban Meta hanno avuto un enorme successo. E ora Meta vuole diversificare: Ray-Ban per l’uso quotidiano, Oakley per lo sport, Prada per il mercato del lusso. Niente male, la pensata…

Non si sa ancora quando arriveranno gli occhiali smart Prada né quanto costeranno. Probabilmente più dei Ray-Ban Meta e degli Oakley, che dovrebbero costare circa 360 dollari. Non è chiaro nemmeno se gli occhiali Prada avranno le stesse funzioni degli altri modelli Meta.

Il debutto degli occhiali smart Oakley

Venerdì Meta presenterà i nuovi occhiali smart Oakley per chi fa sport. Sono basati sul modello Sphaera, già apprezzati per la leggerezza e la tenuta durante l’attività fisica. Le funzioni sono le stesse dei Ray-Ban. Si può parlare con l’AI di Meta, fare foto e video, chiedere informazioni. La differenza sta nel design pensato per il movimento.

La telecamera è stata spostata al centro per riprendere meglio quello che si fa, e le aste sono state rinforzate perché non scivolino mentre si corre o si pedala. Il punto è fare tutto senza dover prendere il telefono: registrare, chiedere qualcosa all’assistente, e continuare a fare quello che si sta facendo.