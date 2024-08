Metà prezzo + 3 mesi extra gratis: continua l’offerta di ExpressVPN

Le VPN sono ormai strumenti indispensabili per garantire una connessione sicura e privata. ExpressVPN non solo è affidabile, ma opera anche con stile: metà prezzo + 3 mesi extra gratis sul piano annuale è un’occasione davvero ghiotta.

Non stai scegliendo semplicemente una VPN, ma un pacchetto completo di prestazioni al top. Velocità elevate, larghezza di banda illimitata e un servizio clienti sempre attivo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Cosa si può volere di più? Questa offerta rappresenta infatti un’opportunità unica, visto l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Offerta esclusiva ExpressVPN: metà prezzo + 3 mesi extra gratis

ExpressVPN propone tre piani di abbonamento: mensile, semestrale e annuale. Proprio il piano annuale è quello più conveniente: 12 mesi a soli 6,67 euro al mese, con lo sconto del 49%. Con tre mesi aggiuntivi in omaggio, si arriva a un totale di 15 mesi di servizio premium. Insomma, paghi per un anno e ne ottieni quasi uno e mezzo.

Chi opta per il piano mensile dovrà invece sborsare 12,95 euro ogni mese, decisamente meno conveniente. Il piano semestrale è disponibile a 9,99 euro al mese, opzione intermedia che può accontentare chi non vuole impegnarsi per un anno.

Non è solo il prezzo a rendere speciale ExpressVPN. La politica di rimborso di 30 giorni garantisce un’esperienza a zero rischi. Provi il prodotto per un mese e, se non sei soddisfatto, chiedi il rimborso.

Attenzione alle modalità di pagamento: carte di credito, PayPal e acquisti in-app su Apple e Google Play verranno rinnovati automaticamente. Tuttavia, disattivare il rinnovo automatico è un’operazione semplice, da portare a termine dalle impostazioni del tuo account.

ExpressVPN è un provider che ti prende per mano e ti porta a destinazione in tranquillità e sicurezza. Non dimenticarti: con la promozione attuale, puoi avere metà prezzo + 3 mesi extra gratis.