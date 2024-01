Meta Quest 2 al 33% in meno su Amazon è un AFFARE: approfittane!

Il 2024 è iniziato con una riduzione di prezzo per Meta Quest 2, il visore per realtà virtuale che gli appassionati hanno potuto scoprire nell’arco degli ultimi oltre tre anni. La decisione presa dal gigante dei social ha trovato quindi seguito anche su Amazon, dove attualmente l’headset si trova al 33% in meno e a un prezzo ormai imperdibile per approcciarsi alla Virtual Reality.

Meta Quest 2 scende di prezzo su Amazon: perché dovresti comprarlo

Il visore Meta Quest 2 originariamente in vendita a 349,99 euro ora gode di uno sconto permanente e, per tale ragione, si sta rivelando un acquisto sempre più intrigante per chi ancora non ha sperimentato la realtà virtuale. Esplorare nuovi mondi e modi inediti di approcciarsi alla tecnologia con esperienze senza interruzioni, audio posizionale 3D e avventure social mai vissute prima è davvero magico, e ora anche più economico!

L’headset all-in-one consente di accedere a oltre 250 titoli e applicazioni senza la necessità di un computer: si spazia dai videogiochi più rivoluzionari ad attività social e di fitness senza precedenti. Per non parlare delle forme di intrattenimento offerte da questa tipologia di hardware. Insomma, ormai l’avrai compreso: se non hai mai provato la realtà virtuale, è il momento di farlo!

Al posto di 349,99 euro, o dei 449,99 euro fissati da Amazon tra metà 2022 e metà 2023, ora dovrai solo pagare 299,99 euro per vivere la realtà virtuale. Il pagamento può essere anche effettuato a rate senza interessi con piano Amazon e la consegna è garantita in pochi giorni ai clienti Prime.

