Meta riduce il prezzo del visore Quest 2

Meta ha annunciato una riduzione di prezzo per Quest 2, il visore per la realtà virtuale in vendita da oltre tre anni. Lo sconto di 50 euro è arrivato dopo il lancio del nuovo Quest 3 che supporta anche la realtà aumentata. L’azienda di Menlo Park ha ridotto anche i prezzi di cinque accessori.

Meta Quest 2 a 299,99 euro

Fino al 31 dicembre 2023, il prezzo base del Quest 2 era 349,99 euro. A partire dal 1 gennaio 2024, Meta vende il visore per la realtà virtuale con uno sconto permanente di 50 euro. Gli utenti italiani possono acquistare la versione da 128 GB a 299,99 euro, mentre quella da 256 GB costa 349,99 euro.

L’azienda di Menlo Park ha deciso di ridurre il prezzo per offrire un’alternativa economica al più avanzato Quest 3. Tuttavia, secondo il noto analista Ming-Chi-Kuo, le vendite del visore per la realtà mista sono inferiori alle attese. I prezzi sono ovviamente più alti: 549,99 euro (128 GB) e 699,99 euro (512 GB).

Meta sottolinea che il Quest 2 è il visore VR più economico sul mercato e permette di accedere ad oltre 500 titoli. Contestualmente sono stati ridotti anche i prezzi di cinque accessori:

Cinturino Elite : 59,99 euro, invece di 69,99 euro

: 59,99 euro, invece di 69,99 euro Custodia : 49,99 euro, invece di 69,99 euro

: 49,99 euro, invece di 69,99 euro Cinturino Elite con batteria : 99,99 euro, invece di 139,99 euro

: 99,99 euro, invece di 139,99 euro Active Pack : 69,99 euro, invece di 79,99 euro

: 69,99 euro, invece di 79,99 euro Protezione facciale: 44,99 euro, invece di 59,99 euro

Entro febbraio dovrebbe arrivare sul mercato il Vision Pro di Apple, ma si tratta di un visore appartenente ad una categoria decisamente superiore, considerato il prezzo di 3.499 dollari.