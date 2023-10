Meta Quest 3: le vendite sono un fallimento

Le vendite di Meta Quest 3 che è stato da poco presentato e lanciato sul mercato non stanno andando bene e infatti per l’ultimo trimestre dell’anno Meta avrebbe ridotto le previsioni delle spedizioni del 5-10%.

Meta Quest 3 è un fallimento, la colpa è pure di Apple

A riferire lo scenario in questione è stato l’analista Ming-chi-Kuo, secondo cui la contrazione della domanda avrà un impatto ancora maggiore nella prima parte del 2024 ormai alle porte.

Ricordiamo che il Meta Quest 3 costituisce un importante aggiornamento rispetto al modello precedente, presentandosi come più sottile e comodo da indossare e potendo contare sul nuovo chipset Snapdragon XR2 Gen 2. Inoltre, è in grado di offrire prestazioni maggiori ed è perfettamente retrocompatibile con le oltre 500 app e giochi già esistenti.

Le caratteristiche del visore, però, sembrano non essere sufficienti a convincere gli utenti ad acquistarlo con gran foga, in virtù del fatto che il calo della domanda riguarderà non solo il quarto trimestre, ma si estenderà anche al nuovo anno e per il Q1 2024 sono previste spedizioni in diminuzione fino al 70-80% rispetto al trimestre precedente.

L’analista ritiene che parte dell’insuccesso sia dovuto alla presentazione di Apple Vision Pro, a cui sono stati tolti i veli a giugno scorso, che descrive come “tecnicamente avanti rispetto a Quest di Meta di almeno 2-3 anni”. Sono prodotti che si rivolgono a differenti fasce d’utenza, con obiettivi differenti e con prezzi non in linea tra loro. Tuttavia l’imminente debutto del visore della “mela morsicata” starebbe influenzando in negativo l’andamento sul mercato del dispositivo di Meta a causa di quello che l’analista definisce come un “suo chiaro vantaggio esperienziale”.