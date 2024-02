Meta: smart glasses AR in arrivo a fine anno?

Stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, Meta potrebbe ben presto togliere i veli a degli smart glasses per la realtà aumentata. L’annuncio dovrebbe giungere a fine anno, per la precisione in occasione dell’evento Meta Connect.

Meta: smart glasses Orion in arrivo

Andando più in dettaglio, secondo fonti anonime che sono vicine agli sviluppi, l’azienda guidata da Mark Zuckerberg starebbe pianificando una dimostrazione di un paio di occhiali smart, chiamati internamente con il nome in codice Orion. Durante il Meta Connect potrebbe infatti essere mostrata una demo pubblica, per attirare l’attenzione del pubblico, ma ora come ora non vi è nulla di assicurato.

Onde evitare di fare confusione, è bene precisare che si tratterebbe di una soluzione totalmente diversa rispetto agli attuali Ray-Ban Meta e ai visori Meta Quest, visto e considerato che i primi non offrono elementi visivi di AR, mentre i visori sono pensati soprattutto per il gaming VR e per alcune esperienze di realtà mista. I nuovi occhiali smart, invece, dovrebbero essere dei device per la realtà aumentata in tutto, grazie ad una maggiore integrazione tra elementi reali e digitali.

Da tenere a mente che sebbene la presentazione dovrebbe avvenire in occasione dell’evento del gruppo di fine anno, è cosa assai improbabile che gli occhiali smart di Meta possano essere resi disponibili per il grande pubblico in tempi relativamente brevi. Gli sviluppi si troverebbero ancora in una fase iniziale e l’uscita sul mercato è prevista non prima del 2027, come parte di una road map pluriennale per i device indossabili.