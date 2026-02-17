 Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition per PS5 a soli 59€ è un REGALO
L'intramontabile e iconico Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition per PS5 lo acquisti in questo momento a soli 59€ su Amazon.
Questa è una delle offerte su Amazon definibili irresistibili. Si tratta di una tentazione pazzesca! Oggi acquisti Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition per PS5 a soli 59,99 euro, invece di 99,99 euro. Stiamo parlando di un fantastico 40% di sconto per questo videogioco intramontabile e iconico. In pratica, si tratta di un’occasione imperdibile.

Grazie a questo videogioco dalla qualità insuperabile potrai scoprire le origini dell’agente segreto Snake. Svelerai pian piano la trama della leggendaria serie che porta il suo nome. Una grafica inedita, nuovi suoni e innovativo gameplay coinvolgente arricchiscono questo gioco. Vivi un’esperienza gameplay stealth mentre torni nel mondo di Metal Gear Solid insieme ai personaggi di sempre.

La sinossi ufficiale recita: “L’inizio di tutto. Un adattamento del gioco del 2004 METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER, con la storia avvincente e il mondo accattivante che già conosci, ora con grafica aggiornata e audio 3D che migliorano l’atmosfera della giungla. Preparati per l’esperienza definitiva di sopravvivenza, furtività e azione“.

Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition – PS5

L’Edizione Deluxe di Metal Gear Solid Delta Snake Eater per PS5 include una copia del gioco dell’edizione Day One, un Steelbook, contenuti scaricabili aggiuntivi, un portachiavi in metallo ed emaille, una patch da stirare dell’unità FOX e carte d’arte all’interno di una scatola a guscio personalizzata.

Non perdere questa super offerta disponibile solo su Amazon! Acquista ora Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition per PS5 a soli 59,99 euro! Rivivi la storia e assisti ai cambiamenti della guerra fredda. Goditi una battagli di istinti, superando il nemico con tecniche mimetiche, combattimento ravvicinato e appostamenti oltre che interrogatori, arrampicate e cura delle ferite..

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 feb 2026

Osvaldo Lasperini
17 feb 2026
