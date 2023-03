Metapen A8 l'alternativa ad Apple Pencil: ora a soli 18€

Se stai cercando una valida alternativa ad Apple Pencil la soluzione è Metapen A8. Solitamente costa 34,99 euro, ma grazie allo sconto del 43% e al Coupon 5% Amazon la metti nel carrello a soli 18€. Scopri tutte le caratteristiche di questo prodotto eccezionale e comodissimo da utilizzare anche perché magnetica come l’originale.

Prima di tutto assicurati di aver applicato il Coupon 5% che ti sconta a questo prezzo speciale il prodotto. Devi flaggare la casellina visibile sulla pagina dell’articolo così da approfittare dell’extra sconto disponibile. La disponibilità è immediata, ma sono gli ultimissimi pezzi quindi devi essere veloce.

Metapen A8 alternativa ad Apple Pencil

Metapen A8 è l’alternativa per eccellenza ad Apple Pencil. Le sue punte sono molto resistenti e trovi facilmente i ricambi, sempre disponibili. Si tratta del miglior compagno di viaggio per chi lavora, disegna, crea e prende appunti. Utilizzandola ti renderai conto che non ritarda l’azione, lo scorrimento è sempre liscio e la scrittura è precisa.

Compatibile con tutti i modelli iPad dal 2018 al 2022, nell’immagine qui sotto riportata trovi tutti i modelli che supportano questa penna digitale. Per trovare il tuo guarda sul retro dell’iPad oppure vai su Impostazioni > Generali > Info > Nome Modello.

Mettila subito nel carrello a soli 18 euro, anziché 34,90 euro. Ricordati però di applicare il Coupon 5% di Amazon visibile direttamente alla pagina dell’articolo già in promozione al 43% di sconto.

Per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.