Disney, Second Life e Animal Concerts si lanciano nel metaverso

Tre importanti realtà hanno annunciato la loro volontà di entrare a far parte a pieno del metaverso. La prima è Disney che ha presentato da poco un brevetto legato ai suoi parchi divertimento. L'altra è Second Life, il cui creatore è tornato a collaborare con la sua ex società, Linden Labs. Infine c'è Animal Concerts che entrerà in questo mondo virtuale introducendo tanti talenti tra cui anche diversi artisti K-Pop.

Metaverso: Disney, Second Life e Animal Concerts hanno annunciato il loro arrivo

Stanno arrivando, non sappiamo bene quando, ma il metaverso è la loro prossima meta. Stiamo parlando di Disney, Second Life e Animal Concerts. Tre realtà che hanno in mente di sfruttare il recente boom di proseliti che si stanno avvicinando a questo mondo digitale fatto di avatar e NFT.

Obiettivo di Disney è quello di “fornire agli utenti esperienze virtuali 3D realistiche e altamente coinvolgenti, individualizzate senza richiedere agli utenti di indossare un dispositivo di visualizzazione di realtà aumentata (AR)“.

Per quanto riguarda Second Life, secondo il fondatore Philip Rosedale, il suo ingresso nel metaverso è necessario e fondamentale, anche se da sempre non ne è stato particolarmente favorevole. Ecco quanto ha dichiarato:

I mondi virtuali non hanno bisogno di essere distopie. Le Big Tech che regalano cuffie VR e sviluppano metaversi sulle loro piattaforme basate su pubblicità e alterazione del comportamento non creeranno un'unica utopia digitale per tutti.

Infine, Animal Concerts, organizzatori di concerti evento nel metaverso, ha annunciato una partnership con la rete Klaytn così da aumentare la loro presenza nel mondo dell'intrattenimento sudcoreano. Colin Fitzpatrick ha commentato:

Gli obiettivi principali di Klaytn sono gli NFT e il metaverso. Le limitazioni tecniche riducono il numero di persone che possono effettivamente assistere a un concerto nel metaverso.

Insomma, tutto questo interesse futuro per il metaverso, spinge la nuova realtà ai primi posti delle classifiche per gradimento.