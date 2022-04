Il Metaverso può trasformare il turismo

Il Metaverso sta catturando l’attenzione di molti settori, anche tra i più variegati. Pochi giorni fa, abbiamo assistito alla Metaverse Fashion Week per il settore della moda. Ma attualmente quello che sta spingendo molto verso questo mondo parallelo virtuale è il settore del turismo.

Tale mercato, che produce utili in tantissimi Paese del mondo, alcuni dei quali sostentati prevalentemente da questo, comprende diverse aree di competenza. Non si parla solo di viaggi di piacere e relax, ma anche arte, musica, culinaria e storia.

Ed è proprio di questi ultimi elementi che il Metaverso si vuole circondare. Infatti, diversi esperti in questo settore sarebbero pronti a sfruttare questa “realtà” per realizzare un nuovo turismo. Immaginiamoci solamente quanta nuova affluenza potrebbero avere musei, castelli, ville e altre bellezze del mondo se questi fossero accessibile tramite Metaverse.

Metaverso e turismo: la trasformazione è in atto

Sembra proprio che sul tema Metaverso e turismo ci sia molto da dire. Sono diversi gli attori di questo settore a voler trarre beneficio dal mercato in crescita di Blockchain, Metaverse e Token Non Fungibili. Un esempio arriva dal Palazzo Jai Vilas antico di 200 anni sito in India. Si tratta di una vera meraviglia, ma quanti potrebbero effettivamente prendersi del tempo per visitarla?

Ecco perché la famiglia attualmente proprietaria di questo tesoro, trasformato in un meraviglioso museo, ha deciso di affacciarsi al mondo del Metaverso. Attualmente, ha commissionato ad alcuni artisti locali una collezione NFT che servirà per finanziare l’avvio di una nuova esperienza nel palazzo-museo. Priyadarshini Raje Scindia, proprietaria del Palazzo Jai Vilas, ha dichiarato:

Oggi le persone sono molto interessate alla storia e stanno riscoprendo l’arte e la storia. Il Metaverso può essere la piattaforma giusta per informare ed educare le persone, per suscitare interesse, in modo che possano iniziare il proprio viaggio di storia, arte e cultura attraverso questo mondo incredibile.

Tutti vogliono investire nel Metaverso, cercando di creare nuove forme di business o di intensificarne altre già esistenti, come nel caso di Priyadarshini Raje Scindia. I musei, così come i palazzi storici, non sono la prima destinazione per chi decide di investire in un viaggio in India.

Tuttavia esistono molte persone che, se potessero, farebbero un giro in tutte queste meravigliose strutture. Ecco quindi che il Metaverso può diventare il mezzo per farlo in tempi brevi e a prezzi contenuti, ma con il vantaggio di essere immerso nella realtà che, solo se ci si pensa, è virtuale.

