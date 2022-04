Metaverse Fashion Week: facciamo il punto della situazione

La quattro giorni del Metaverse Fashion Week si è conclusa lo scorso 27 marzo 2022. L’attesa era grande dato che si trattava del primo evento legato alla moda NFT nel Metaverso. Ospitato nel mondo virtuale di Decentraland ha visto la partecipazione di note firme della casa della moda tra cui Dolce & Gabbana, Etro, Tommy Hilfiger, Hogan e tanti altri.

Tutto questo ha fatto sì che i fari fossero puntati proprio a questa particolare sfilata di moda con la quale diverse grandi firme hanno deciso di aprire i loro negozi in Decentraland. NFT e Metaverso sono quindi stati i protagonisti di questa occasione che ha dato il via a nuovi orizzonti per il settore della moda.

Etro è stato decisamente più sobrio di Dolce e Gabbana che invece ha presentato la sua collezione dedicata alla Metaverse Fashion Week attraverso avatar con la faccia di gatto. Per l’esattezza Dolce & Gabbana ha svelato ben 20 modelli. Etro, invece, ha utilizzato avatar con sembianze umane. Tra i vari accessori ha incluso anche cappelli, scarpe e borse. Di classe anche le scarpe presentate da Hogan.

Metaverse Fashion Week ha inaugurato una nuova tendenza

Fare il punto della situazione del Metaverse Fashion Week potrebbe essere ancora prematuro se volessimo parlare di adesione e adozione. Il Metaverso, infatti, è un mondo ancora in fase di esplorazione per tanti, anche se sono sempre di più coloro che realizzano il loro avatar e si lanciano in Decentraland.

Nondimeno, occorre ammettere il Metaverse Fashion Week ha dato il via a una nuova tendenza già in forte crescita: gli NFT. Si tratta di un settore in costante espansione che sta toccando settori inizialmente impensabili.

L’obiettivo è quello di realizzare profitti permettendo a chi vive anche nel Metaverso di esprimere il suo look attraverso abiti, scarpe, cappelli, sciarpe e accessori, tutti digitali. Scegliere uno stile interessante da sfoggiare nel Web3 sta diventando una moda, e non è un gioco di parole.

