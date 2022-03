NFT e Metaverso: Tommy Hilfiger vestirà Decentraland

Una grande novità arriva dal mondo della moda collegato a quello di Decentraland. Infatti, da oggi e fino al 27 marzo 2022 si terrà la prima innovativa e rivoluzionaria fashion week virtuale nel metaverso. Inoltre, anche Tommy Hilfiger presenterà i suoi abiti NFT. Perciò si tratta di un appuntamento unico nel suo genere che promette di lasciare un segno profondo solcando un nuovo sentiero che abbandona il mondo reale per andare verso quello virtuale.

Non ci saranno donne e uomini elegantissimi a sfilare con indosso le nuove collezioni dei più importanti marchi famosi della moda italiana. Al contrario, vedremo avatar virtuali camminare lungo le passerelle realizzate per Decentraland in occasione di questo singolare evento. L’obiettivo, come ovvio che sia, è quello di incoraggiare gli utenti non a vestire meglio, ma ad acquistare abiti NFT digitali.

Stando ai dati raccolti nel 2021, quello degli NFT è un mercato in forte crescita. Infatti, il rapporto redatto da NonFungible ha rivelato come l’espansione dei Token Non Fungibili in ogni suo settore sia comunque un successo. Lo conferma proprio l’evento di cui stiamo parlando ora.

Abiti NFT e moda di lusso: trovi tutto in Decentraland

Chiunque voglia partecipare alla fashion week organizzata su Decentraland, dovrà recarsi presso il quartiere denominato “distretto della moda di lusso“. Forse ancora non esiste un nome che gli si addica più questo, visto il programma di questa tre giorni davvero pazzesca. Abiti NFT, sfilate esagerate, novità imperdibili e tanto altro saranno presentate da UNXD e Vogue Arabia. Ecco cosa ha dichiarato Sam Hamilton, direttore creativo di Decentraland Foundation in merito a questo evento:

La moda e l’alta moda non sono nuove al metaverso. Decentraland è stata in prima linea nella moda digitale rara e molto richiesta sin dal lancio degli avatar indossabili nel 2020. Da allora, i designer hanno ampliato i confini tecnici e stilistici dei wearable Decentraland e hanno creato un’economia in forte espansione con oltre 1 milione di dollari di vendite di avatar indossabili l’anno scorso.

Per quanto riguarda l’evento, una descrizione accurata di ciò che dovremo aspettarci ci arriva da David Cash, curatore del panel degli ospiti. Ecco come ha descritto ciò che succederà in questi tre giorni:

Abbiamo cercato di presentare la moda in ogni forma possibile, dalle sfilate alle esperienze di vendita al dettaglio, la moda presentata come arte, film, fotografia e persino la moda presentata in modi che si estendono oltre i confini della realtà, poiché, nel metaverso, tutto è possibile.

Grandi marchi parteciperanno all’evento

Alla fashion week organizzata su Decentraland parteciperanno tra i più importanti e noti marchi di moda a livello mondiale. Da menzionare per forza ci sono Dolce & Gabbana, Franck Muller, Garrett Leight, Selfridges e Jacob & Co. Anche Paco Rabanne e Victor Vasarely hanno promesso un’esperienza immersiva durante la sua apertura, con annessa sfilata di abiti NFT.

Anche nel Boson Portal, un mercato del metaverso di Decentraland che offre anche un parco giochi culturale, si troverà un negozio della nota casa di moda Tommy Hilfiger. Ecco cosa ha dichiarato il fondatore del brand, proprio in merito alla nuova realtà che stanno percorrendo:

Quando ho fondato la mia etichetta omonima nel 1985, non avrei mai immaginato che avremmo visto un momento in cui le settimane della moda si sarebbero svolte in un mondo 3D completamente virtuale.

Mentre esploriamo ulteriormente il metaverso e tutto ciò che ha da offrire, sono ispirato dal potere della tecnologia digitale e dalle opportunità che offre per interagire con le comunità in modi affascinanti e pertinenti.

