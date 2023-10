Metti al sicuro la tua privacy con Incogni

Ti sei mai chiesto se esiste un metodo per poter eliminare i dati personali da internet? La risposta è si! In questo caso, però, avere uno strumento di supporto per portare a termine tali procedure è del tutto indispensabile se non si vuole perdere tempo. Ecco perchè oggi parliamo di Incogni, strumento pensato per aiutarti a proteggere la privacy, grazie all’eliminazione di informazioni dal web.

Incogni è la scelta adatta a te dato che i broker di dati raccolgono le informazioni personali e le vendono ad altre società senza che tu ne sia a piena conoscenza. Se non hai mai sentito parlare di Incogni, e quindi non sai come funziona, puoi provare le sue funzionalità approfittando dell’attuale sconto del 50% presente sulla pagina web ufficiale.

Lo scopo di Incogni è senza dubbio quello di aiutarti a:

Limitare l’accesso pubblico alle tue informazioni

l’accesso pubblico alle tue informazioni Ridurre il rischio di furto di identità

il rischio di furto di identità Impedire che i tuoi dati vengano venduti

Incogni: perchè sceglierlo

Incogni ti dà la possibilità di scegliere il piano a seconda delle tue esigenze: ad esempio, a soli 6,49 euro al mese, grazie allo sconto del 50%, puoi avere uno strumento che ti consente di cancellare i tuoi dati personali da internet. In più sarà possibile limitare l’accesso pubblico alle tue informazioni private e impedire finalmente che i tuoi dati vengano venduti senza il tuo consenso.

Che aspetti? Acquista il piano che preferisci, scegliendo tra quelli disponibili nella pagina web dedicata e riduci drasticamente i rischi di furto d’identità che, purtroppo, sono attualmente molto diffusi.

