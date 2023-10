Metti al sicuro le tue password con NordPass  

Sei stanco di dover prendere nota ogni volta che crei una password per accedere a conti, carte o semplicemente sul suo sito web? NordPass può aiutarti a creare delle password sicure.

Non ne hai mai sentito parlare? Non preoccuparti perché sei nel posto giusto. L’obiettivo di questo password manager è quello di permettere a tutti gli utenti di archiviare in modo sicuro i dati personali. Grazie al password manager NordPass disponibile su Windows, macOS, Linux, Android e iOS ma che offre anche estensioni del browser su Google Chrome tutto ciò sarà possibile e potrai finalmente smettere di preoccuparti.

Dimentica i vecchi post-it su cui annotare i tuoi dati sensibili e lascia che Nordpass lavori per te tenendo al sicuro password, dati delle carte di credito, informazioni personali o importanti dati della tua azienda. Grazie al gestore di password NordPass avrai una vera e propria cassaforte digitale che cripta e memorizza le tue credenziali di accesso, i dati della carta di credito, genera password forti e le compila automaticamente per te. Infatti, non avrai più bisogno di cercare il portafoglio quando effettui acquisti online o prenoti la tua vacanza. Nordpass salva i dati della tua carta di credito in modo sicuro.

Non a caso, grazie ad un’architettura a conoscenza zero, con Nordpass le password vengono crittografate sul dispositivo e solo successivamente archiviate nel cloud. In questo modo, le password non possono essere visualizzate o modificate.

Preparati ad avere un utility manager che ti permette di:

Generare password robuste

Condividere le password con amici o colleghi in modo sicuro

Scoprire se i tuoi dati sono stati violati

Che aspetti? Risparmia il 26% con NordPass Premium pagando solamente 2,19 € / mese anziché 2,99 €

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.