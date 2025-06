Metti al sicuro per sempre i tuoi file: Internxt offre cloud a vita scontatissimo

Chi lavora con documenti sensibili, archivia foto personali o gestisce dati aziendali sa quanto sia importante proteggerli davvero. Con Internxt, il cloud europeo che punta tutto sulla privacy e sicurezza, è ora possibile ottenere uno spazio cloud a vita, criptato e trasparente, con uno sconto del 70%.

L’offerta è valida per un periodo limitato e consente di risparmiare fino a 2.030 euro in base al piano scelto. Per approfittarne basta andare sul sito di Internxt.

Perché Internxt è la scelta giusta per chi vuole protezione reale

Internxt è un servizio di cloud storage sicuro e open source, nato in Spagna, che si distingue dai grandi player per un approccio radicale alla privacy: ogni file è cifrato con tecnologia a conoscenza zero, nessuno può accedervi tranne l’utente, nemmeno il provider stesso.

Oltre a questo, i piani di Internxt includono:

Backup automatico dei file

VPN integrata

Antivirus incluso

Codice sorgente pubblico, verificabile da chiunque

Con l’offerta attuale, è possibile sottoscrivere i piani a vita a questi prezzi: 1TB a 270€ invece di 900€, 3TB a 570€ invece di 1.900€, 5TB a 870€ invece di 2.900€. Il tutto senza abbonamenti mensili e senza mai più dover rinnovare.

Internxt offre così una soluzione definitiva per chi cerca uno spazio cloud sicuro, etico e sostenibile nel tempo. Approfittane ora finché la promo è attiva: i tuoi file ti ringrazieranno.