 Metti in sicurezza casa con la Telecamera WiFi Imou con doppia lente a meno di 60€
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Metti in sicurezza casa con la Telecamera WiFi Imou con doppia lente a meno di 60€

Metti in sicurezza tutta casa grazie alla Telecamera WiFi Imou con doppia lente a meno di 60€ grazie alla Festa delle Offerte Prime Amazon.
Metti in sicurezza casa con la Telecamera WiFi Imou con doppia lente a meno di 60€
Tecnologia Casa e Domotica
Metti in sicurezza tutta casa grazie alla Telecamera WiFi Imou con doppia lente a meno di 60€ grazie alla Festa delle Offerte Prime Amazon.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

La Telecamera WiFi Imou, con doppia lente, è la soluzione perfetta per mettere in sicurezza tutta casa tua. Oggi è in offerta speciale su Amazon. Approfitta della Festa delle Offerte Prime per acquistarla a soli 56,99 euro! Meno di 60 euro per questo dispositivo in grado di regalarti tutta la tranquillità che ti meriti sia quando sei in casa o fuori casa.

Acquista ora la Telecamera Imou

Questa telecamera di sicurezza offre una sorveglianza a 360 gradi grazie al doppio obiettivo che si muove per raggiungere anche i punti ciechi. Direttamente dall’applicazione ufficiale è possibile gestire e personalizzare l’area di rilevamento oltre che impostare i punti preferiti e le aree critiche. Questo permette di ridurre eventuali falsi allarmi e allarmi noiosi.

EsclusivaPrimeDay
Imou 4K(4MP+4MP) Telecamera WiFi Interno con Doppia Lente, 360°Copertura

Imou 4K(4MP+4MP) Telecamera WiFi Interno con Doppia Lente, 360°Copertura

EsclusivaPrimeDay

56,9959,99€-5%

Vedi l’offerta

La Telecamera Imou è in grado di rilevare automaticamente umani e animali oltre che tracciare il loro movimento. Inoltre, è anche dotata di sirena, faretto e allarme sonoro personalizzabile. In questo modo aumenti il livello di sicurezza negli ambienti di casa tua. E con la visione notturna a colori e l’audio bidirezionale non ti scapperà proprio nulla.

{title}

Acquista ora la Telecamera Imou

Sfrutta la Festa delle Offerte Prime su Amazon. Ordina adesso la Telecamera WiFi Imou a soli 56,99 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Bassi profondi e 60 ore di autonomia: le Cuffie Soundcore Q11i sono un best buy su Amazon

Bassi profondi e 60 ore di autonomia: le Cuffie Soundcore Q11i sono un best buy su Amazon
Da 20€ a massimo 60€: auricolari e cuffie Soundcore di Anker alla Festa delle Offerte Prime

Da 20€ a massimo 60€: auricolari e cuffie Soundcore di Anker alla Festa delle Offerte Prime
Mai più senza batteria con il Power Bank Xiaomi Ultrasottile al 21% di sconto alla Festa delle Offerte Prime

Mai più senza batteria con il Power Bank Xiaomi Ultrasottile al 21% di sconto alla Festa delle Offerte Prime
Le Smart TV da acquistare alla Festa delle Offerte Prime

Le Smart TV da acquistare alla Festa delle Offerte Prime
Bassi profondi e 60 ore di autonomia: le Cuffie Soundcore Q11i sono un best buy su Amazon

Bassi profondi e 60 ore di autonomia: le Cuffie Soundcore Q11i sono un best buy su Amazon
Da 20€ a massimo 60€: auricolari e cuffie Soundcore di Anker alla Festa delle Offerte Prime

Da 20€ a massimo 60€: auricolari e cuffie Soundcore di Anker alla Festa delle Offerte Prime
Mai più senza batteria con il Power Bank Xiaomi Ultrasottile al 21% di sconto alla Festa delle Offerte Prime

Mai più senza batteria con il Power Bank Xiaomi Ultrasottile al 21% di sconto alla Festa delle Offerte Prime
Le Smart TV da acquistare alla Festa delle Offerte Prime

Le Smart TV da acquistare alla Festa delle Offerte Prime
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
6 ott 2026
Link copiato negli appunti