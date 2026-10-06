Metti in sicurezza casa con la Telecamera WiFi Imou con doppia lente a meno di 60€

La Telecamera WiFi Imou, con doppia lente, è la soluzione perfetta per mettere in sicurezza tutta casa tua. Oggi è in offerta speciale su Amazon. Approfitta della Festa delle Offerte Prime per acquistarla a soli 56,99 euro! Meno di 60 euro per questo dispositivo in grado di regalarti tutta la tranquillità che ti meriti sia quando sei in casa o fuori casa.

Questa telecamera di sicurezza offre una sorveglianza a 360 gradi grazie al doppio obiettivo che si muove per raggiungere anche i punti ciechi. Direttamente dall’applicazione ufficiale è possibile gestire e personalizzare l’area di rilevamento oltre che impostare i punti preferiti e le aree critiche. Questo permette di ridurre eventuali falsi allarmi e allarmi noiosi.

La Telecamera Imou è in grado di rilevare automaticamente umani e animali oltre che tracciare il loro movimento. Inoltre, è anche dotata di sirena, faretto e allarme sonoro personalizzabile. In questo modo aumenti il livello di sicurezza negli ambienti di casa tua. E con la visione notturna a colori e l’audio bidirezionale non ti scapperà proprio nulla.

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