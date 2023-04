MGM+ arriva in Italia con Amazon: costo e data lancio

In seguito all’acquisizione di MGM da parte di Amazon, che giusto a metà marzo ha ricevuto il via libera dall’Unione Europea, e al raggiungimento di un accordo con Lionsgate, il colosso dell’e-commerce e dello streaming porta in Europa la piattaforma MGM+ International. Il servizio OTT ex EPIX lanciato già negli Stati Uniti il 15 gennaio scorso finalmente arriva in Italia con serie TV e film di grande successo, tra cui Nashville, Black Sails e Top Gun Maverick.

MGM+ International arriva in Italia

L’abbonamento al canale MGM+ International su Prime Video Channels costerà 3,99 euro al mese e sarà disponibile da domani stesso. Il dirigente di Amazon Chris Brearton, vicepresidente di Prime Video Studios Corporate Strategy, a proposito dell’uscita del canale ha dichiarato:

“Dopo il rilancio di MGM+ negli Stati Uniti all’inizio dell’anno, abbiamo assistito a una crescita significativa degli abbonati. Ora i servizi di streaming internazionali di MGM seguiranno l’esempio e rilanceranno come MGM+ International nei paesi chiave in cui stiamo effettuando ulteriori investimenti sui contenuti per capitalizzare la forza del marchio iconico e accelerare la nostra crescita come servizio SVOD internazionale premium. Il nostro accordo strategico con Lionsgate segna un ulteriore impegno per il marchio MGM+ da parte di Amazon.”

L’accesso, dunque, avverrà tramite Prime Video Channels e vedrà il trasferimento del profilo Lionsgate+ di coloro che sono già abbonati, dato il ritiro di quest’ultimo canale, sostituito proprio da MGM+ International.

Parlando sempre di Amazon, lo scorso mese in Europa abbiamo assistito al debutto di Amazon Luna, il servizio di videogiochi in streaming del colosso dell’e-commerce.