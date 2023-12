MicroSD Samsung ULTRA VELOCE a meno di 10€

Grazie alle offerte Solo Online di Unieuro oggi fai un affare speciale. Acquista la MicroSD Samsung EVO Plus 64GB a soli 8,99 euro, invece di 14,99 euro. Si tratta di un sistema di archiviazione ultra veloce, in grado di garantire velocità in lettura e scrittura fino a 130MB/s. Un vero e proprio traguardo per il trasferimento dei dati e per la registrazione di contenuti sensibili come foto e video, anche in 4K Ultra HD. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

MicroSD Samsung EVO Plus 64GB: resistente, veloce e pratica

La MicroSD Samsung EVO Plus 64GB si installa in un attimo. Basta inserirla nell’apposito slot del tuo dispositivo ed è subito pronta all’uso. Non servono driver o software per utilizzarla al meglio perché è dotata di tecnologia Plug & Play. Oltre a essere un perfetto alleato in fotocamere, videocamere e droni, questo dispositivo è particolarmente utile anche in smartphone e tablet. Infatti, garantisce un avvio rapido di app e giochi quando archiviati nel suo spazio.

Acquistala subito a soli 8,99 euro, invece di 14,99 euro. Grazie alla possibilità di pagare con PayPal tutti gli acquisti, raggiungendo una spesa minima di almeno 30 euro, con Unieuro puoi anche decidere di dilazionare l’intera somma pagandola in 3 rate a Tasso Zero. Niente male vero? Sbrigati perché potrebbe terminare da un momento all’altro.

