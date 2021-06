Microsoft 365 Business, -24% per un anno sulla suite

Non una offerta estemporanea, non una offerta lampo, non una offerta in scadenza: il prezzo di Microsoft 365 in versione “business” si è di fatto sgonfiato ormai da oltre un mese poiché da inizio maggio ad oggi il prezzo è sceso da 149 euro a 113,98 euro. Un taglio del 24%, insomma, che su Amazon è ormai stabile da settimane e che andrà quindi verso la conferma anche durante il prossimo Prime Day del 21-22 giugno.

Microsoft 365 business

Microsoft 365 è la suite di produttività che ha ereditato il ruolo di Office 365: un pacchetto di produttività con accesso in abbonamento, una formula che ha rivoluzionato l'approccio con Office e che ha restituito sia a Microsoft che agli utenti innegabile valore aggiunto.

Il pacchetto in offerta prevede l'accesso alla suite per una sola persona, fino a 5 dispositivi, per un intero anno. La suite include le app premium di Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook) sempre aggiornate alla versione più recente e che includono funzionalità come Ink Editor in Word, 3D in PowerPoint e nuovi grafici in Excel. Inclusi su PC, inoltre, Access e Publisher. Infine, il prezzo contempla altresì 1 TB di spazio gratuito su OneDrive per conservare e gestire al meglio i propri lavori.

A seguito dell'acquisto si riceve via mail il codice di attivazione, dunque nel giro di pochi minuti si è pronti ad iniziare il proprio nuovo percorso “business” su tutti i software della famiglia Microsoft 365.

Perché scegliere l'opzione business?

Anzitutto v'è una differenza sostanziale a livello concettuale, relativa all'uso professionale del software in sostituzione di un approccio familiare con differenti prerogative in termini di sicurezza. Tutti i dettagli sulle ulteriori differenze tra la versione Business e quelle private sono contenuti su questa pagina Microsoft di recente pubblicazione.