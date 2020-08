Microsoft 365 Personal: 42% di sconto su Unieuro

Grazie alle promozioni più recenti, da Unieuro è possibile acquistare la licenza d’uso di un anno per Microsoft 365 Personal a 39,99€ invece di 69,99€: lo sconto è del 42%.

Microsoft 365 Personal a ottimo prezzo da Unieuro

La suite per la produttività firmata dal colosso di Redmond ha un prezzo di listino – in edizione Personal – di circa 70€. Il pacchetto offre le principali applicazioni per la produttività di Microsoft (Word, Excel, PowerPoint e Outlook) oltre a servizi fondamentali come 1TB di spazio di archiviazione sul cloud di OneDrive, un vault personale e strumenti di sicurezza avanzati.

La soluzione proposta da Unieuro prevede la consegna del box fisico, direttamente a casa, contenete la licenza di un anno per l’utilizzo di tutta l’offerta di Microsoft 365 Personal. Come anticipato, l’occasione del momento è ghiotta grazie allo sconto del 42% sul prezzo di acquisto.

Per visualizzare tutte le informazioni, ed eventualmente procedere all’ordine, è sufficiente collegarsi a questo indirizzo, che rimanda direttamente al portale ecommerce di Unieuro.