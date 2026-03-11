Microsoft 365, "Pubblica sul web" per condividere documenti puliti

Microsoft ha appena lanciato una nuova funzione che si chiama “Pubblica sul web“. Genera una versione pulita e di sola lettura del documento, senza commenti, modifiche, cronologia o qualsiasi altro residuo del processo di lavoro.

Basta pubblicare il documento sul web e si ottiene un link da condividere. Chi lo riceve vede solo la versione finale, rifinita, senza accesso a nessuna informazione interna. Non ci sono tracce di commenti, modifiche o versioni precedenti. Il documento che il destinatario apre è esattamente quello che si vuole mostrargli, nulla di più, nulla di meno.

Il link può essere revocato in qualsiasi momento con un pulsante “Annulla pubblicazione.” Se il documento viene aggiornato, un pulsante “Ripubblica” aggiorna la versione condivisa, le modifiche non appaiono in tempo reale ma solo dopo la ripubblicazione esplicita.

Disponibilità

“Pubblica sul web” è in arrivo per Word, Excel e PowerPoint, ma per ora funziona solo in Excel e PowerPoint nella versione web. Word riceverà la funzione in un aggiornamento futuro. La cattiva notizia è che non è disponibile per gli utenti normali. Serve una licenza enterprise e i documenti devono essere archiviati su SharePoint. Insomma, è uno strumento pensato per le aziende, non per chi condivide ricette con gli amici.

Microsoft suggerisce casi d’uso come presentazioni per i clienti, materiali di formazione sull’intranet aziendale, report per il consiglio di amministrazione e annunci pubblici. In sostanza, tutte quelle situazioni in cui un documento deve essere condiviso con altri, ma senza mostrare dettagli interni.

Fino ad oggi, la pulizia andava fatta a mano, eliminare i commenti uno per uno, cancellare la cronologia, controllare che non fosse rimasta una nota imbarazzante nascosta da qualche parte. Un lavoro tedioso e soggetto a errori che, nel peggiore dei casi, può trasformarsi in una fuga di dati accidentale.