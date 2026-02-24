Nuovo SharePoint con AI integrata: anteprima da marzo 2026

SharePoint è uno di quegli strumenti che quasi nessuno ama, ma che quasi tutti usano. Nelle aziende immerse nell’ecosistema Microsoft, e sono la stragrande maggioranza, è il luogo dove vivono le policy HR, i siti interni, la documentazione aziendale, tutto ciò che un’azienda produce e deve condividere con i propri dipendenti. E quando l’infrastruttura cambia, le conseguenze si sentono.

Microsoft ha annunciato nella roadmap di Microsoft 365 che SharePoint sta per cambiare pelle. La promessa è un’esperienza più semplice e intuitiva, naturalmente grazie all’intelligenza artificiale.

SharePoint si rinnova: Microsoft mette l’AI al centro di tutto

Il nuovo design non è stato ancora mostrato nel dettaglio, ma Microsoft ha anticipato i principi: nuova architettura informativa, linguaggio di design coerente, esperienza pulita e uniforme. L’obiettivo è creare la base per incoraggiare le creazioni assistite dall’AI su SharePoint.

Non è il primo passo in questa direzione. Ad agosto 2025, Microsoft aveva introdotto “Sections with AI“, sezioni di contenuto generate con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. E nello stesso periodo aveva avviato la modernizzazione dei siti SharePoint per permettere una personalizzazione più aderente alle linee guida del brand aziendale. Il nuovo design è un ripensamento dell’interfaccia stessa attorno all’AI.

Le tre aree chiave restano quelle storiche di SharePoint: trovare informazioni, pubblicazione di contenuti e creazione di soluzioni intranet, ma ripensate con l’integrazione di Copilot e degli strumenti di generazione assistita. In pratica, non cambia l’obiettivo, ma cambia il modo di farlo.

Disponibilità

L’anteprima è prevista per il mese prossimo (marzo 2026) per clienti worldwide, GCC, GCC High e DoD. Se tutto procede senza intoppi, la disponibilità generale dovrebbe arrivare ad aprile 2026.

Bonus per gli admin: nomi personalizzati per le cartelle OneDrive

Arriva anche una modifica più piccola, ma che apprezzeranno sicuramente gli amministratori IT. Oggi, la cartella di sincronizzazione di OneDrive sui PC aziendali ha un nome fisso: “OneDrive – [NomeAzienda]”. Per le aziende con nomi lunghi, questo può creare problemi con i percorsi dei file. Microsoft permetterà presto agli admin di personalizzare il nome della cartella, accorciandolo se necessario.