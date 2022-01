Microsoft acquistando Activision vuole entrare nel metaverso

Ha fatto molto eco l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Una scelta importante che vale 69 miliardi di dollari e che aprirà molte porte al colosso di Redmond. Infatti, proprio il suo presidente e CEO, Satya Nadella, ha spiegato che i videogiochi “giocheranno un ruolo chiave nello sviluppo delle piattaforme del metaverso“. Insomma, pare proprio che l'azienda fondata da Bill Gates abbia acquistato un pass per questo mondo digitale.

Microsoft sta per entrare nel mondo del metaverso

Microsoft ha così studiato questo piano da tempo con una strategia importantissima per non perdere terreno, si fa per dire, nel mondo del metaverso. Grazie a questa mossa, stando a quanto dichiarato proprio dall'azienda, sarà in grado di aumentare la sua partecipazione in questa realtà che sta registrando un alto consenso da parte di molti utenti.

Microsoft acquisirà Activision Blizzard per $ 95,00 per azione – si legge nella nota ufficiale della società – in una transazione interamente in contanti del valore di $ 68,7 miliardi, inclusa la liquidità netta di Activision Blizzard. Quando la transazione si concluderà, Microsoft diventerà la terza società di giochi al mondo per fatturato, dietro Tencent e Sony. L'acquisizione pianificata include franchise iconici degli studi Activision, Blizzard e King come “Warcraft”, “Diablo”, “Overwatch”, “Call of Duty” e “Candy Crush”, oltre alle attività globali di eSport attraverso Major League Gaming. L'azienda ha studi in tutto il mondo con quasi 10.000 dipendenti.

Together with @ATVI_AB, we will usher in a new era of gaming that puts players and creators first and makes gaming safe, inclusive, and accessible to all. https://t.co/fF2Ig3gSfx — Satya Nadella (@satyanadella) January 18, 2022

Proprio in merito al metaverso, Nadella ha dichiarato:

Il gioco è la categoria più dinamica ed eccitante dell'intrattenimento su tutte le piattaforme oggi e giocherà un ruolo chiave nello sviluppo delle piattaforme metaverse. Stiamo investendo profondamente in contenuti, community e cloud di livello mondiale per inaugurare una nuova era di gioco che metta giocatori e creatori al primo posto e renda il gioco sicuro, inclusivo e accessibile a tutti.

L'idea di Microsoft è quella di costruire un futuro in cui le persone potranno giocare i giochi che vogliono, ovunque vogliano. Siccome i giocatori di tutto il mondo adorano i videogiochi di Activision Blizzard, questa è una delle decisioni forse più azzeccate per entrare senza troppa fatica nel metaverso. Magari sfruttando anche l'alta professionalità e l'esperienza dei team di sviluppo di Activision.