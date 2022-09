Microsoft annuncerà anche il Surface Studio 3?

Microsoft ha organizzato un evento per il 12 ottobre, durante il quale annuncerà quasi certamente i nuovi Surface Pro 9 e Surface Laptop 5. A sorpresa, l’azienda di Redmond potrebbe svelare anche il Surface Studio 3 (da non confondere con il Surface Laptop Studio). Tuttavia, in base alle fonti di Windows Central, non si prevedono grandi novità in termini di design e hardware.

Surface Studio 3: possibili specifiche

I Surface Studio appartengono alla categoria dei PC all-in-one. Il primo modello, annunciato nel 2016, integrava i processori Intel Core di sesta generazione. Due anni dopo è arrivato il nuovo modello con processori Intel Core di settima generazione. Il Surface Studio 2 non è più disponibile sullo store di Microsoft, quindi è ipotizzabile il lancio del successore durante l’evento del 12 ottobre.

Secondo Zac Bowden di Windows Central, il Surface Studio 3 dovrebbe conservare il design del modello precedente, così come lo schermo PixelSense da 28 pollici con risoluzione 4.5K (4500×3000 pixel). Microsoft potrebbe però aggiungere il supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos.

Il Surface Studio 3 dovrebbe integrare i processori Core di 11esima generazione (Intel ha recentemente presentato le CPU di 13esima generazione) e schede video NVIDIA GeForce RTX di ultima generazione (probabilmente la serie RTX 30, non la recente RTX 40).

Altre possibili specifiche sono: 32 GB di RAM, SSD da 1 TB e porte Thunderbolt 4 (USB Type-C). Le fonti di Windows Central affermano che Microsoft offrirà solo una configurazione hardware. Il prezzo sarà ovviamente molto elevato. Il Surface Studio 2 era in vendita a partire da 3.499 dollari.