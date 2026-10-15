Microsoft annuncia la nuova app Foto per Windows 11

Microsoft ha pubblicato un lungo post sul blog ufficiale per elencare le principali novità introdotte negli ultimi mesi (alcune accessibili sono agli Insider), tra cui la nuova interfaccia di Windows Search e le ottimizzazioni che consentono di eseguire Windows 11 con 8 GB di RAM. L’azienda di Redmond ha inoltre svelato a nuova app Foto che sarà disponibile per tutti entro fine anno.

Gallery, Editor e Viewer

Dopo l’installazione della nuova app Foto, gli utenti noteranno tre principali novità. La prima riguarda Gallery. Qui verranno mostrate le immagini e i video salvati su PC, OneDrive e iCloud in ordine cronologico. È possibile creare album ed effettuare la ricerca usando il linguaggio naturale. Microsoft ha velocizzato l’avvio dell’app e lo scrolling. Le immagini e i video sul cloud possono essere anche visualizzati in Esplora file e browser.

Per le foto su OneDrive è possibile utilizzare Momemts. La funzionalità unisce immagini simili per ottenere ricordi annuali che possono essere visualizzati come uno slideshow o salvati come video. Un nuovo filtro consente di cercare le foto in base alle persone presenti.

L’app Foto offre inoltre un nuovo Editor. Gli utenti possono utilizzare diversi tool per ritagliare le immagini, migliorare la qualità, eliminare imperfezioni (anche gli oggetti indesiderati sfruttando l’AI) e cambiare stile. L’app mantiene la qualità delle foto in HDR e supporta i formati HEIC e WebP per modifica e salvataggio.

Infine, il Viewer visualizza le immagini (anche da Esplora file) e fornisce tutte le informazioni, tra cui nome del file, data dello scatto, posizione (se disponibile), dati della fotocamera e istogramma del colore. Il lancio del Viewer è in media il 15% più veloce rispetto alla precedente versione (+30% per le immagini HEIC).

Come detto, la nuova app Foto sarà inizialmente disponibile nelle build preliminari di Windows 11 per gli iscritti al programma Insider. Verrà rilasciata per tutti gli utenti entro fine anno.