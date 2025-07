Microsoft Authenticator perde il password manager

A partire da oggi, Microsoft Authenticator perde la sua funzionalità integrata di password manager. Già dal mese scorso non permette più di aggiungere né di importare nuovi metodi di autenticazione. Ora l’app ferma anche la compilazione automatica e da agosto non potrà più accedere ai codici segreti salvati dagli utenti.

Niente più password in Microsoft Authenticator

Le password non saranno comunque eliminate, continueranno a rimanere sincronizzate all’interno dell’account Microsoft. Per gestirle, la software house consiglia di affidarsi alla funzionalità inclusa in Edge.

Lo screenshot qui sotto mostra l’avviso che compare sulla schermata principale di Authenticator: Il riempimento automatico tramite Authenticator termina a luglio 2025 . Il riferimento è anche ai metodi di pagamento. L’invito è appunto a utilizzare il browser.

Authenticator continuerà invece a garantire il pieno supporto alle passkey, un metodo sempre più diffuso e utilizzato, che nelle intenzione di molte Big Tech dovrebbe arrivare in tempi relativamente brevi a mandare definitivamente in pensione le password tradizionali. Ecco quanto si legge sulle pagine del supporto ufficiale.

Microsoft sta semplificando il riempimento automatico, in modo da poter utilizzare facilmente le password salvate su tutti i dispositivi. Nell’ambito di questi aggiornamenti, il riempimento automatico in Microsoft Authenticator verrà interrotto a partire da luglio 2025.

Ricapitolando, la funzionalità è dismessa seguendo queste tempistiche.

A partire da giugno 2025, non è più possibile aggiungere o importare nuove password nell’app Authenticator. Tuttavia, sarà possibile continuare a salvare le password tramite la compilazione automatica fino a luglio.

Da luglio 2025, non sarà possibile utilizzare la compilazione automatica con Authenticator.

A partire da agosto 2025, le password salvate non saranno più accessibili in Authenticator.

Chi desidera effettuare l’esportazione delle password salvate direttamente da Authenticator, per archiviarle in locale o per trasferirle altrove, lo può fare attraverso le impostazioni, selezionando la voce “Esportare le password”. Il salvataggio avviene all’interno di un file in formato CSV.