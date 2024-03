Microsoft Copilot: avvio al passaggio del mouse su Windows 11

Prossimamente sarà possibile avviare Microsoft Copilot su Windows 11 in un nuovo modo, o almeno queste sembrerebbero essere le più recenti intenzioni del colosso di Redmond. Stando infatti a quanto appreso nelle scorse ore, oltre che mediante la scorciatoia da tastiera dedicata (Win+C) e oltre a poter fare clic sul pulsante apposito sulla barra delle applicazioni, Microsoft vuole che il suo assistente AI si apra al passaggio del puntatore del mouse o del trackpad.

Microsoft Copilot si apre al passaggio del mouse

La novità è stata annunciata nell’ultima build di anteprima di Windows 11 rilasciata nelle scorse ore nel canale Beta per gli utenti Windows Insider. Spostando il puntatore del mouse o del trackpad sull’icona di Microsoft Copilot sulla barra delle applicazioni va infatti ad aprirsi in automatico il box dell’assistente AI, il quale si chiuderà altrettanto automaticamente a meno che non ci siano interazioni da parte dell’utente.

Da tenere presente che questo non è un “concetto” del tutto nuovo per Microsoft. Anche Microsoft Edge, ad esempio, ha un pulsante dedicato all’assistente AI che non richiede un clic per l’apertura, ma basta passarci sopra il puntatore.

Aprire Microsoft Copilot come appena descritto non è l’unico esperimento che Microsoft sta attualmente conducendo tra gli utenti Windows Insider. L’azienda vuole infatti fare in modo che venga aperto automaticamente Microsoft Copilot quando vengono usati sistemi con monitor da 27 pollici o più grandi, con una risoluzione orizzontale di 1920 pixel o più.

Unitamente alle modifiche in questione, Microsoft sta lavorando su diverse funzionalità per rendere il suo assistente AI più utile per gli utenti di Windows 11 con, ad esempio, l’implementazione di azioni intelligenti con animazioni ordinate e una migliore integrazione con le impostazioni di sistema, le informazioni sul dispositivo e le funzionalità di accessibilità.