Microsoft Copilot: nuova interfaccia più semplice e moderna

Microsoft ha recentemente iniziato a distribuire a livello globale una versione completamente rinnovata di Copilot, la sua piattaforma basata sull’intelligenza artificiale. La nuova interfaccia utente si presenta fresca, moderna ed elegante, rendendo l’esperienza di utilizzo più intuitiva e coinvolgente.

La homepage aggiornata offre blocchi informativi che guidano gli utenti nella navigazione, insieme a una pratica casella di testo fluttuante per l’inserimento delle domande e l’accesso alle conversazioni precedenti. Nonostante le funzionalità di base rimangano invariate, il design rinnovato di Copilot mira a offrire un’esperienza utente più fluida e accattivante.

Microsoft Copilot con un nuovo design più moderno

Il nuovo Copilot supporta sia il tema chiaro (“Giorno”) che quello scuro (“Notte”), consentendo agli utenti di personalizzare l’aspetto dell’interfaccia in base alle proprie preferenze. Inoltre, la piattaforma offre molteplici modalità di interazione: gli utenti possono comunicare con Copilot attraverso messaggi di testo, caricando immagini con descrizioni o utilizzando comandi vocali. A tal proposito, Copilot mette a disposizione quattro voci distinte – Meadow, Wave, Grove, Canyon – per arricchire ulteriormente l’esperienza utente, specialmente in combinazione con la nuova funzione “Copilot Daily”.

Gli aggiornamenti giornalieri personalizzati di Copilot Daily

Copilot Daily è un nuova funzione vocale che sfrutta l’intelligenza artificiale per generare aggiornamenti giornalieri personalizzati. Partendo da informazioni generali, la funzione procede a fornire notizie provenienti da fonti autorevoli come Reuters. Gli utenti hanno la possibilità di approfondire gli articoli toccando la fonte delle notizie per accedere al contenuto completo.

Progettato per essere un modo rapido e coinvolgente per rimanere informati, Copilot Daily si conclude in soli 5 minuti con un messaggio amichevole, invitando gli utenti a sintonizzarsi nuovamente il giorno successivo. Microsoft sembra puntare su questa funzione come un rituale quotidiano per gli utenti, con l’obiettivo di aumentare l’engagement e la fidelizzazione sulla piattaforma.

Il contributo della nuova divisione AI di Microsoft

La riprogettazione di Copilot sembra essere il frutto del lavoro della nuova divisione AI di Microsoft, guidata da Mustafa Suleyman, cofondatore di Inflection AI. Creata all’inizio di quest’anno, il team sembra aver impresso il proprio stile nella nuova interfaccia di Copilot, che richiama alcune somiglianze con il Pi di Inflection AI. Gli utenti possono accedere alla nuova esperienza di Copilot visitando copilot.microsoft.com.