Microsoft Copilot per vendite, assistenza e finanza diventa gratuito

Microsoft vuole che Copilot diventi parte integrante della routine lavorativa di tutti. Per farlo sta semplificando l’offerta e tagliando i prezzi. Dopo aver regalato gli abbonamenti Microsoft 365 Personal con Copilot agli studenti americani, ora tocca al mondo del lavoro.

Da metà ottobre, chi ha già Microsoft 365 Copilot si ritroverà gratis le versioni specializzate per vendite, customer service e finanza. Prima erano a pagamento, ora sono incluse nell’abbonamento base. È una mossa chiara, Microsoft vuole che le aziende inizino a usare l’AI in tutti i reparti, non solo per scrivere email o riassumere documenti.

L’obiettivo è far diventare Copilot indispensabile. Se le persone iniziano a usarlo per gestire i clienti, analizzare i bilanci e chiudere le vendite, difficilmente torneranno indietro.

Microsoft Copilot gratis: le versioni per vendite, customer service e finanza incluse in Microsoft 365

Finora, le soluzioni “basate sui ruoli” erano vendute come componenti aggiuntivi da 20 dollari al mese, da sommare ai 30 dollari dell’abbonamento base. Un costo totale di 50 dollari per utente, spesso proibitivo per molte aziende. Con il nuovo piano, Microsoft elimina il sovrapprezzo. Le funzionalità avanzate saranno disponibili direttamente tramite il Microsoft 365 Copilot Agent Store, senza costi aggiuntivi.

aiuta i venditori a prepararsi agli incontri, generare piani d’azione e ottenere insight personalizzati; Copilot per il customer service supporta i team di assistenza nella gestione dei casi, nella comunicazione con i clienti e nella redazione di e-mail;

supporta i team di assistenza nella gestione dei casi, nella comunicazione con i clienti e nella redazione di e-mail; Copilot per la finanza semplifica la riconciliazione contabile, evidenzia anomalie e genera report per i dirigenti, integrandosi con sistemi ERP come Dynamics 365 e SAP.

Le “frontier firms” al centro della strategia di Microsoft

Microsoft punta in particolare alle cosiddette “frontier firms“, aziende pionieristiche, che costruiscono il proprio business attorno all’intelligenza artificiale. Per loro, Copilot potrebbe diventare un acceleratore: riduce il tempo di preparazione, migliora la qualità delle decisioni e automatizza processi chiave.