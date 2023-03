Microsoft integrerà un crypto wallet in Edge?

Il noto leaker Albacore ha scoperto una nuova funzionalità che potrebbe arrivare in una futura versione di Edge. Microsoft ha avviato i test per un wallet integrato nel browser che consente agli utenti di custodire criptovalute e NFT. Ciò significa che non sarà necessario installare un’estensione separata. Brave e Opera offrono già una simile funzionalità.

La novità non ancora accessibile a tutti gli iscritti al programma Edge Insider. Al momento si tratta di un test limitato al canale Dev. Nella pagina introduttiva del crypto wallet si legge che il portafoglio è “non-custodial”, quindi l’utente ha il pieno controllo degli asset, della chiave privata e della chiave di recupero (nota anche come seed phrase).

Newest in the gauntlet of questionable upcoming Microsoft Edge features, a crypto wallet 💸

Not really sure how to feel about this kind of thing being baked into the default browser, what are your thoughts?

More screenshots of the UI in the next tweet ➡️ pic.twitter.com/GAUPiZGLIY

— Albacore (@thebookisclosed) March 17, 2023