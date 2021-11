Brave Browser introduce un crypto-wallet nativo

Per la felicità di coloro che fanno parte della sempre più ampia community di appassionati e utilizzatori di criptovalute, il team di Brave Browser, il navigatore orientato alla privacy, ha annunciato il lancio di un crypto wallet integrato grazie al quale ora gli utenti possono conservare e acquistare criptovalute direttamente dal browser.

Brave Wallet è integrato direttamente nel browser desktop

La funzionalità prende il nome di Brave Wallet, è disponibile sulla versione desktop del browser e rappresenta una novità particolarmente importante, in quanto grazie ad esso gli utenti possono fare a meno di eventuali estensioni di terze parti utili, per l'appunto, a custodire le criptovalute.

Ciò consente di aumentare notevolmente il livello di sicurezza, evitando all'utente l'installazione di estensioni e plug-in che potrebbero essere potenzialmente dannosi o addirittura falsi. Ci sono anche altri vantaggi tutt'altro che di poco conto: l'integrazione del wallet porta all'esecuzione di meno processi e a un'esperienza d'uso più rapida.

Il wallet di Brave permette di comprare, scambiare, inviare e conservare le varie criptovalute supportate, che sono tutte quelle più diffuse, come Bitcoin ed Ethereum. Si possono pure connettere altre DApp web3 nativamente e associare altri wallet, sia digitali (come MetaMask) che fisici (come Trezor e Ledger).

Il funzionamento di Brave Wallet, insomma, non è poi così dissimile da quello di qualsiasi altro wallet per criptovalute. Gli utenti possono infatti accedervi e passare rapidamente da una risorsa all'altra tramite un apposito menu a tendina, selezionando le opzioni “Buy”, “Send” e “Swap” a seconda delle esigenze del momento.

Tra le altre funzionalità incluse in Brave Wallet c'è la possibilità di accedere a CoinGecko, il noto servizio che aggiorna in tempo reale l'andamento del mercato, con valore dei token, capitalizzazione di mercato e monete circolanti, e che fornisce pure svariate informazioni per ciascuna valuta.